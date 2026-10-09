नाना पाटेकर के निधन पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर उमर अकमल हुए भावुक, पोस्ट में लिखी दिल की बात

Pakistani Cricketer Umar Akmal On Nana Patekar Death: भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता नाना पाटेकर के निधन का शोक सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि सीमा पार पाकिस्तान में भी उनके प्रशंसक और हस्तियां सदमे में हैं। गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 को 75 साल की उम्र में गोवा में कार्डियक अरेस्ट से हुए उनके निधन के बाद दुनिया भर से शोक संवेदनाएं आ रही हैं। ऐस में पाकिस्तान के जाने-माने क्रिकेटर उमर अकमल (Umar Akmal) ने भी नाना पाटेकर को याद करते हुए एक बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर किया है।