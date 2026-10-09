‘कैंची धाम आओ तो पैदल आना’ भीड़ को लेकर दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने शेयर किया वीडियो, दी सलाह

खुशबू पाटनी ने अपने वीडियो में बारिश और पहाड़ों के ट्रैफिक का हाल बयां करते हुए यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी और मुस्कुराते हुए कहा, "कैंची धाम जा रहे हैं हम लोग। बहुत ज्यादा ठंड है और हम लोग रास्ते में बुरी तरह अटके हुए हैं। आगे देखिए, बारिश हो रही है। कोई मुझसे कुछ दिनों पहले कह रहा था कि पहाड़ों में जाओ, वहां ट्रैफिक नहीं मिलेगा और मैं खुद उत्तराखंड की हूं, तो मैंने उसको हंसते हुए बोला था कि भाई, पहाड़ों में कभी-कभी 2 किलोमीटर का रास्ता तय करने में भी 2 घंटे का समय लग सकता है!"