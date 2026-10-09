‘जब मेरा अपेंडिक्स फटा था नाना पाटेकर लेकर भागे थे हॉस्पिटल’, विक्की कौशल के पिता शाम कौशल ने किया खुलासा

शाम कौशल ने बताया कि नाना पाटेकर ही वह शख्स थे जिन्होंने उन्हें बतौर एक्शन डायरेक्टर साल 1991 की फिल्म 'प्रहार: द फाइनल अटैक' में पहला बड़ा ब्रेक दिया था। अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों को याद करते हुए शाम कौशल ने बताया, "1998 में जब मेरा अपेंडिक्स फट गया था, तो नाना भाऊ ही मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर नानावटी अस्पताल ले गए थे। वे खुद मुझे व्हीलचेयर पर लेकर इमरजेंसी की तरफ भाग रहे थे। इसके बाद 2003 में जब मुझे कैंसर का पता चला और नानावटी में मेरी सर्जरी हुई, तो जब तक मुझे होश नहीं आया, वे OT (ऑपरेशन थिएटर) के बाहर मेरे परिवार के साथ खड़े रहे। जैसे ही उन्हें मेरी बीमारी का पता चला था, वे पुणे से सीधे मुंबई गाड़ी चलाकर पहुंचे थे। उन्होंने मेरे लिए जो किया, मैं उसका कर्ज जिंदगी भर नहीं चुका सकता।"