‘मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा’, दोस्त को रात के 2:30 बजे नाना पाटेकर ने भेजा था मैसेज, आखिरी संदेश हुआ वायरल

Nana Patekar Death News
Nana Patekar Death News: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के अचानक निधन की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों को गहरे सदमे में डाल दिया है। 75 वर्षीय अभिनेता ने गोवा स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली। सामने आई जानकारी के मुताबिक, नाना पाटेकर को कार्डियक अरेस्ट आया था। उनके निधन से कुछ घंटे पहले उन्होंने अपने एक दोस्त को मैसेज किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नाना पाटेकर ने रात करीब 2:30 बजे अपने दोस्त को संदेश भेजकर अपनी तबीयत खराब होने की जानकारी दी थी। उन्होंने मैसेज में लिखा था, ‘अच्छा महसूस नहीं हो रहा है।’ हालांकि, देर रात होने की वजह से दोस्त उस समय उनका मैसेज नहीं देख पाया।
सुबह करीब 4:30 बजे जब दोस्त की नींद खुली और उसने फोन चेक किया, तो उसे नाना का संदेश दिखाई दिया। मैसेज पढ़ते ही वह तुरंत नाना के गोवा स्थित घर के लिए रवाना हो गया।
जब दोस्त नाना पाटेकर के घर पहुंचा, तब तक अभिनेता की हालत काफी गंभीर हो चुकी थी। मणिपाल हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर के मुताबिक, नाना डोना पाउला स्थित अपने घर में जमीन पर पड़े हुए थे।
डॉक्टर के अनुसार, उनके शरीर से काफी पसीना निकल रहा था और वह किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। उस समय घर में परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। दोस्त ने तुरंत एंबुलेंस को सूचना दी।
जानकारी के मुताबिक, एंबुलेंस करीब 4:20 बजे नाना पाटेकर के घर पहुंची। मेडिकल टीम ने वहां पहुंचते ही उनकी जांच शुरू की। डॉक्टरों ने बताया कि नाना पूरी तरह अनरिस्पॉन्सिव थे। आवाज देने या छूने पर भी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी।
इसके बाद मेडिकल टीम ने मौके पर ही सीपीआर शुरू कर दिया। एंबुलेंस में भी उन्हें लगातार सीपीआर दिया गया और अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की।
डॉक्टरों के मुताबिक, नाना पाटेकर की हालत बेहद गंभीर थी। मेडिकल टीम ने करीब एक घंटे तक उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ।
सुबह करीब 5:20 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी में उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही है। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह को लेकर ज्यादा स्पष्ट जानकारी सामने आने की बात कही गई है।
नाना पाटेकर के निधन की खबर सामने आने के बाद हिंदी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। अपनी दमदार अदाकारी, अलग संवाद शैली और बेबाक व्यक्तित्व के लिए मशहूर नाना पाटेकर ने दशकों तक सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाए रखी। उनके निधन के साथ हिंदी सिनेमा ने एक ऐसे कलाकार को खो दिया, जिसके अभिनय की अपनी अलग छाप थी।
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