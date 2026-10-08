‘मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा’, दोस्त को रात के 2:30 बजे नाना पाटेकर ने भेजा था मैसेज, आखिरी संदेश हुआ वायरल

Nana Patekar Death News: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के अचानक निधन की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों को गहरे सदमे में डाल दिया है। 75 वर्षीय अभिनेता ने गोवा स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली। सामने आई जानकारी के मुताबिक, नाना पाटेकर को कार्डियक अरेस्ट आया था। उनके निधन से कुछ घंटे पहले उन्होंने अपने एक दोस्त को मैसेज किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है।