डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर की फिल्म 'पानीपत' का पहला पोस्टर जारी हो गया है। इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने इंसटाग्राम अकाउंट पर दी।

फिल्म की बात करें तो आशुतोष पानीपत के तीसरे युद्ध पर आधारित फिल्म 'पानीपत' बना रहे हैं। पानीपत के युद्ध में 40 हजार मराठाओं का कत्ल हुआ था, चारों ओर खून ही खून था और हर तरफ खूनी मंजर था।

आमिर की पहली सुपरहिट फिल्म का हिस्सा बनीं थी उनकी पहली पत्नी रीना, दिखीं थी इस अंदाज में

विदेशी जर्नलिस्ट के साथ आमिर का अफेयर, दिया एक बच्चे को जन्म

पानीपत में हुए इस भयावय युद्ध को आशुतोष गोवारिकर अपनी फिल्म में दर्शाएंगे। सूत्रों की मानें तो यह एक बड़े बजट की फिल्म है। इस फ‍िल्‍म से डायरेक्‍टर की बहुत सी उम्‍मीदें हैं।

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के 'NICKNAME' जान छूट जाएगी आपकी हंसी!

इस फिल्म में संजय दत्त , अर्जुन कपूर और कृति सेनन जैसे बड़े एक्टर नजर आएंगे। यह एक जबरदस्त एक्शन फिल्म है। खबरों की मानें तो 'पानीपत' 6 दिसंबर, 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

प्रिया प्रकाश के बाद अब ‘बॉम डिगी डिगी गर्ल’ साक्षी ने बनाया सबको दीवाना

तबीयत खराब होने पर अमिताभ ने किए इमोशनल ट्वीट

Historical dramas have always fascinated me.

This time it is a story about what led to the Third Battle of #Panipat.

Here’s the first Teaser Poster!!@agpplofficial #sunitagowariker @visionworldfilm @rohitshelatkar @duttsanjay @arjunk26 @kritisanon #PanipatTeaserPoster pic.twitter.com/QfEYxJ0jRZ