PM NARENDRA MODI BOX OFFICE DAY 2: विवेक ओबेरॉय की खुली किस्मत, पहले दिन के धीमी शुरुआत के बाद फिल्म ने कमाए इतने करोड़

इस हफ्ते सिनेमाघरों में साल की सबसे विवादित फिल्मों में शुमार PM Narendra Modi रिलीज हुई है। Vivek Oberoi स्टारर इस फिल्म ने जहां पहले दिन 2.88 करोड़ की कमाई की। वहीं दूसरे दिन फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिला।

मूवी एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा, पीएम नरेन्द्र मोदी को दूसरे दिन ग्रोथ मिली। मेट्रो शहरों में यह फिल्म ठीक परफॉर्म कर रही है। हालांकि फिल्म में वह तेजी देखने को नहीं मिल रही है। तीसरा दिन फिल्म के लिए महत्वपूर्ण है। तेजी पकड़ने की जरुरत है। Fri 2.88 cr, Sat 3.76 cr. Total: ₹ 6.64 cr.

#PMNarendraModi witnessed an upward trend [30.56% growth] on Day 2... Performing better in mass circuits... Metros, which contribute big numbers, aren’t as strong... Day 3 crucial, needs to gather speed... Fri 2.88 cr, Sat 3.76 cr. Total: ₹ 6.64 cr. India biz.