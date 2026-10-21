अब एक ही जगह मिलेगा Prime Video और Sony LIV का कंटेंट, जानें Subscription की कीमत और फायदे

प्राइम वीडियो-सोनी लिव (फोटो सोर्स- IMDb)
Prime Video-Sony LIV Partnership: ओटीटी दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर है। अब प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर सोनी लिव का कंटेंट भी देखा जा सकेगा। दोनों कंपनियों ने साझेदारी का ऐलान किया है, जिसके तहत सोनी लिव को प्राइम वीडियो पर अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इससे दर्शकों को फिल्में, वेब सीरीज, टीवी शो और लाइव खेल देखने के लिए बार-बार अलग-अलग ऐप पर जाने की जरूरत कम होगी।
इस साझेदारी के तहत भारत में दर्शक सोनी लिव का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन प्राइम वीडियो के जरिए ले सकते हैं। इसके लिए दो विकल्प दिए गए हैं। मासिक प्लान की कीमत 399 रुपये और सालाना प्लान की कीमत 1,499 रुपये रखी गई है।
इस सुविधा का उद्देश्य दर्शकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग मनोरंजन सेवाओं का कंटेंट उपलब्ध कराना है। ग्राहक मोबाइल, वेबसाइट, फायर टीवी, स्मार्ट टीवी और प्राइम वीडियो चलाने वाले अन्य अनुकूल उपकरणों पर इसका इस्तेमाल कर सकेंगे।
हालांकि, सोनी लिव का यह सब्सक्रिप्शन प्राइम वीडियो के मौजूदा सब्सक्रिप्शन में अपने आप शामिल नहीं होगा। इसके लिए अलग से अतिरिक्त सदस्यता लेनी होगी।
सोनी लिव के पास 450 से अधिक फिल्मों और 300 से ज्यादा कार्यक्रमों का संग्रह है। इसके जरिए दर्शक कई लोकप्रिय वेब सीरीज और फिल्मों का आनंद ले सकेंगे।
इस संग्रह में 'स्कैम' सीरीज, 'गुल्लक' और फिल्म 'सितारे जमीन पर' जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा सोनी के टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित होने वाले लोकप्रिय कार्यक्रम भी दर्शकों को देखने के लिए मिलेंगे।
इनमें 'कौन बनेगा करोड़पति', 'इंडियन आइडल', 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' और 'पुष्पा इम्पॉसिबल' जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। दर्शकों के लिए 'कौन बनेगा करोड़पति' का 18वां सीजन और 'इंडियन आइडल' का 17वां सीजन भी इस पेशकश का हिस्सा हैं।
इस साझेदारी का एक बड़ा आकर्षण लाइव खेलों का प्रसारण भी है। सोनी लिव के जरिए दर्शकों को भारत के द्विपक्षीय क्रिकेट मुकाबले, यूईएफए चैंपियंस लीग, फ्रेंच ओपन, राष्ट्रमंडल खेल और यूएफसी जैसे खेल आयोजन देखने का मौका मिलेगा।
22 अक्टूबर से शुरू होने वाले भारत के न्यूजीलैंड दौरे के टेस्ट, एकदिवसीय और टी20 मुकाबले भी इस पेशकश में शामिल बताए गए हैं। इससे क्रिकेट और दूसरे खेलों में रुचि रखने वाले दर्शकों को एक ही जगह मनोरंजन और खेल सामग्री देखने का विकल्प मिलेगा।
प्राइम वीडियो पर सोनी लिव जुड़ने से अलग-अलग भाषाओं में कार्यक्रम देखने वाले दर्शकों को भी फायदा होगा। इस पेशकश में हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम और गुजराती भाषाओं की सामग्री शामिल है।
आने वाले कार्यक्रमों में तमिल भाषा का 'सोनी विझा' और मराठी कार्यक्रम 'कोण होणार करोड़पति' का नया सीजन भी शामिल है। इससे क्षेत्रीय भाषा के दर्शकों तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
प्राइम वीडियो के मुताबिक, इस व्यवस्था के तहत दर्शक एक ही जगह पर कंटेंट खोज सकेंगे, अपनी पसंद के सुझाव पा सकेंगे और देखने के लिए कार्यक्रमों की सूची बना सकेंगे। सदस्यता और भुगतान का प्रबंधन भी एक ही प्लेटफॉर्म से करना आसान होगा।
प्राइम वीडियो इंडिया के गौरव भसीन और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के राजेश कौल ने इस साझेदारी को दर्शकों तक अधिक मनोरंजन और खेल सामग्री पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
कुल मिलाकर, यह साझेदारी उन दर्शकों के लिए उपयोगी हो सकती है जो फिल्मों, वेब सीरीज, टीवी कार्यक्रमों और लाइव खेलों के लिए अलग-अलग सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, सोनी लिव का कंटेंट देखने के लिए 399 रुपये मासिक या 1,499 रुपये सालाना का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
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