अब एक ही जगह मिलेगा Prime Video और Sony LIV का कंटेंट, जानें Subscription की कीमत और फायदे

Prime Video-Sony LIV Partnership: ओटीटी दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर है। अब प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर सोनी लिव का कंटेंट भी देखा जा सकेगा। दोनों कंपनियों ने साझेदारी का ऐलान किया है, जिसके तहत सोनी लिव को प्राइम वीडियो पर अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इससे दर्शकों को फिल्में, वेब सीरीज, टीवी शो और लाइव खेल देखने के लिए बार-बार अलग-अलग ऐप पर जाने की जरूरत कम होगी।