टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में खुलासे के बाद अक्षय कुमार के घर लगे बुलटप्रूफ ग्लास, सलमान खान की भी बढ़ी सिक्योरिटी

Tiger Shroff Firing Incident: मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई गोलीबारी के बाद अब इस घटना का असर बॉलीवुड के दूसरे सितारों की सुरक्षा पर भी दिखाई देने लगा है। टाइगर श्रॉफ पर हमले की जांच के दौरान सामने आई जानकारी के बाद अभिनेता सलमान खान और अक्षय कुमार के घरों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सलमान खान के घर पर लगे बुलेटप्रूफ सुरक्षा इंतजामों को भी मजबूत किया जा रहा है, जबकि अक्षय कुमार के घर पर बुलेटप्रूफ कांच लगाने का काम शुरू होने की जानकारी सामने आई है।