सोनू सूद की दरियादिली का Video Viral, सोशल मीडिया पर लगाई मदद की गुहार

इसके आगे Sonu Sood ने कहा, 'मेरी टीम और बहन ने टिल्ली गुलाम के लोगों से कहा कि आपको जो भी सामान चाहिए, हमको बताइये। हम सारा सामान लेकर आ रहे हैं, सारी फैमिलीज को सब सामान मिल जाएगा।' मगर इसके साथ ही एक्टर ने कहा कि बहुत सारे लोग वहां राशन भेज रहे हैं, पर मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को राशन की इतनी जरुरत नहीं है, उनके पास राशन का स्टॉक है। जिस चीज की जरुरत है वो हैं उनके पालतू जानवरों का चारा और चोकर आदि। इसलिए कोशिश करो कि जो भी वहां पहुंच सके वहां पहुंचो। अब पानी कम होना शुरू हो गया है और अब उनको मदद की ज्यादा जरुरत है। सब लोग मदद को आगे आएं, मैं बस यही कहना चाहता हूं।'