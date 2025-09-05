सोनू सूद की दरियादिली का Video Viral, सोशल मीडिया पर लगाई मदद की गुहार

Actor Sonu Sood: पिछले दिनों हुई लगातार और भयानक बारिश के कारण पंजाब में आई बाढ़ से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। क्या इंसान, क्या जानवर हर कोई इस बाढ़ की गिरफ्त में आ चुका है। लोगों के पास बुनियादी चीजों की कमी हो रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से तो मदद मिल ही रही है, मगर बॉलीवुड स्टार्स, फेमस सिंगर्स अचानक आई इस त्रासदी के चलते लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं।
पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ, रणदीप हुड्डा, गुरु रंधावा, सोनू सूद, हिमांशी खुराना, संजय दत्त, जसबीर जस्सी जैसे कई बड़े-बड़े सेलेब्रिटीज बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। इसी बीच सुपर स्टार Sonu Sood का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बाढ़ से प्रभावित पशुओं के प्रति चिंतित हैं और लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं।
आज ही सोनू सूद ने अपने Instagram और X (पहले ट्विटर) अकॉउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में वो पंजाबी में अपने फैंस और चाहने वालों से पंजाब में आई विकराल और भयानक बाढ़ में फंसे जानवरों की मदद की अपील कर रहे हैं।
सोनू सूद ने अपने वीडियो में कहा,
सभी लोगों को नमस्कार, मेरी टीम और मेरी बहन मालविका कल पंजाब पहुंचे और उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में करीब 150 परिवारों तक जरूरत का सामान पहुंचाया। इसी दौरान हमको बहुत सारे मैसेज आये कि एक पिंड है टिल्ली गुलाम, जहां पर तकरीबन 150-200 परिवार फंसे हुए हैं, जहां लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, हमें वहां बोट्स से पहुंचना पड़ रहा है। हमारी टीम ने वहां के लोगों तक राशन और जरूरी सामान पहुंचाया।'
इसके आगे Sonu Sood ने कहा, 'मेरी टीम और बहन ने टिल्ली गुलाम के लोगों से कहा कि आपको जो भी सामान चाहिए, हमको बताइये। हम सारा सामान लेकर आ रहे हैं, सारी फैमिलीज को सब सामान मिल जाएगा।' मगर इसके साथ ही एक्टर ने कहा कि बहुत सारे लोग वहां राशन भेज रहे हैं, पर मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को राशन की इतनी जरुरत नहीं है, उनके पास राशन का स्टॉक है। जिस चीज की जरुरत है वो हैं उनके पालतू जानवरों का चारा और चोकर आदि। इसलिए कोशिश करो कि जो भी वहां पहुंच सके वहां पहुंचो। अब पानी कम होना शुरू हो गया है और अब उनको मदद की ज्यादा जरुरत है। सब लोग मदद को आगे आएं, मैं बस यही कहना चाहता हूं।'
एक्टर का वीडियो वायरल होने के बाद से लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। एक यूजर ने उनको रियल हीरो बोला, तो दूसरे ने उनको भगवान ही कह डाला। वहीं, एक यूजर ने लिखा, 'कठिन से कठिन समय में भी हमारा Real Hero कभी पीछे नहीं हटता।'
आपको बता दें कि सोनू सूद हमेशा से ही जरूरतमंदों की मदद के लिए खड़े रहते हैं फिर चाहे वो कोविड का वक्त रहा हो या फिर कोई प्राकृतिक आपदा। पंजाब में आई इस आपदा में पूरी फिल्म इंडस्ट्री हाथ से हाथ मिलाकर लोगों की सहायता करने के लिए आगे आ रहे हैं।