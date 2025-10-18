Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Ammy Virk Emotional Post: राजवीर जवांदा की याद में एमी विर्क ने किया इमोशनल पोस्ट, फैंस भी हुए भावुक

Ammy Virk Emotional Post: पंजाबी सिंगर एमी विर्क ने अपने सबसे करीबी दोस्त राजवीर जवांदा की याद में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया। जिस पर एमी और राजवीर जवांदा के फैंस भी भावुक हो रहे हैं। जानें एमी विर्क ने क्या लिखा अपनी पोस्ट में।

2 min read

मुंबई

image

Rashi Sharma

Oct 18, 2025

Ammy Virk Emotional Post

राजवीर जवांदा की याद में एमी विर्क ने किया इमोशनल पोस्ट। (फोटो सोर्स: ammyvirk)

Ammy Virk Emotional Post: पंजाबी सिंगर और एक्टर एमी विर्क ने हाल ही में अपने करीबी दोस्त और मशहूर सिंगर राजवीर जवांदा की याद में एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. जिसने राजीवर और एमी दोनों के फैंस को भावुक कर दिया है। एमी का ये पोस्ट फैंस के दिलों को छू गया है। इस पोस्ट में एमी विर्क ने अपने दोस्त राजवीर जवांदा के लिए जो शब्द लिखे, उनसे साफ़ पता चलता है कि उनका व्यक्तित्व कितना सादगी और शांत था।

आइये जानते हैं कि राजवीर ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा है (Ammy Virk Emotional Post)

एमी विर्क ने अपने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर की है उसमें राजवीर जवांदा की एक फोटो भी है और फोटो के साथ उन्होंने लिखा है, "अलग पोशाक, छह फीट लंबा कद, हाथों में कर्ली और पैरों में खूसा। कितनी दुआएं लीं उसने, कितना प्यार पाया। लोगों का अभिमान चला गया, हमारा सबसे अच्छा दोस्त चला गया।" इस पोस्ट के साथ उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त की सादगी और लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी को याद किया है। हांलाकि, एमी ने ये पोस्ट पंजाबी में की है, लेकिन हम उसका हिंदी रूपांतरण आपके लिए लेकर आये हैं।

फैंस ने इस पोस्ट पर कमेंट्स किए और राजवीर के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। लोगों ने लिखा, 'वाहेगुरु जी'।

वहीं एक फैन ने लिखा, "आह… रब ने वाकई हद से ज्यादा बड़ा झटका दिया है। अब तो धीरे-धीरे रब पर से भरोसा उठता जा रहा है। जो कभी सोचा नहीं था, वो हो गया। रब के रंग भी बड़े निराले हैं, अलविदा भाई, रब ने चाहा तो अगली जिंदगी में फिर मिलेंगे।"

आपको बता दें कि एमी विर्क और राजवीर जवांदा की दोस्ती इंडस्ट्री में एक मिसाल मानी जाती है। कई बार दोनों एक साथ स्टेज पर एक साथ परफॉर्म कर चुके हैं। एमी विर्क का ये इमोशनल पोस्ट न सिर्फ एक दोस्त की याद में किया गया है, बल्कि दोनों की सच्ची दोस्ती की कहानी भी कहता है।

आपको बता दें कि फेमस पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का 27 सितंबर को बाइक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में उनके सिर और रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आई थी। पहाड़ों पर हुए इस दर्दनाक एक्सीडेंट के बाद सिंगर की हालत गंम्भीर थी। वो 11 दिनों तक लगातार वेंटिलेटर पर थे। लोगों की दुआओं और डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और उन्होंने बीती 8 अक्टूबर को दुनिया को अलविदा कह दिया। राजवीर फैंस के लिए सिर्फ एक गायक नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं की आवाज थे।

ये भी पढ़ें

बेचारे सनी देओल… बचपन में थी गंभीर बीमारी, फिर भी पिता धर्मेंद्र रात-रात भर कराते थे काम
बॉलीवुड
Dharmendra-Sunny Deol

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

18 Oct 2025 06:33 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Ammy Virk Emotional Post: राजवीर जवांदा की याद में एमी विर्क ने किया इमोशनल पोस्ट, फैंस भी हुए भावुक

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बॉबी देओल के ऐड का बजट सुन चकरा जाएगा माथा, महंगा इतना कि तीन बार बन जाएगी ‘सैयारा’

Bobby Deol
बॉलीवुड

बेचारे सनी देओल… बचपन में थी गंभीर बीमारी, फिर भी पिता धर्मेंद्र रात-रात भर कराते थे काम

Dharmendra-Sunny Deol
बॉलीवुड

प्रेग्नेंसी के खबरों के बीच एक्ट्रेस बनी ‘धन पिशाचिनी’, सिर पर मुकुट और विकराल रूप के साथ मचाया तहलका

प्रेग्नेंसी के खबरों के बीच एक्ट्रेस बनी 'धन पिशाचिनी', सिर पर मुकुट और विकराल रूप के साथ मचाई तहलका
बॉलीवुड

Farah Khan and Dilip: फराह खान ने दिलीप की बढ़ाई सैलरी और राघव से कहा, ‘पहले तुम नाला सोपारा…’

Farah Khan and Dilip
मनोरंजन

काजल अग्रवाल ने इंटरनेट पर लगाई आग, Beach की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल

Kajal Aggarwal Beach Photo
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.