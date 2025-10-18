Ammy Virk Emotional Post: राजवीर जवांदा की याद में एमी विर्क ने किया इमोशनल पोस्ट, फैंस भी हुए भावुक

एमी विर्क ने अपने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर की है उसमें राजवीर जवांदा की एक फोटो भी है और फोटो के साथ उन्होंने लिखा है, "अलग पोशाक, छह फीट लंबा कद, हाथों में कर्ली और पैरों में खूसा। कितनी दुआएं लीं उसने, कितना प्यार पाया। लोगों का अभिमान चला गया, हमारा सबसे अच्छा दोस्त चला गया।" इस पोस्ट के साथ उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त की सादगी और लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी को याद किया है। हांलाकि, एमी ने ये पोस्ट पंजाबी में की है, लेकिन हम उसका हिंदी रूपांतरण आपके लिए लेकर आये हैं।