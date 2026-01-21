Ram Gopal Varma Clarification: वायरल हुए पुराने इंटरव्यू ने बढ़ाया बवाल, डायरेक्टर ने अब आगे बढ़ कर दी सफाई 

राम गोपाल वर्मा - ए.आर. रहमान फोटो (फोटो सोर्स:इंस्टाग्राम)
Ram Gopal Varma Clarification: पिछले कुछ दिनों से ए.आर. रहमान अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री को लेकर उनकी राय पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच, ए.आर. रहमान के काम करने के तरीके को लेकर सवाल उठाते हुए फिल्मकार राम गोपाल वर्मा का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से उभरकर सामने आया है। वीडियो के वायरल होने के बाद विवाद ने फिर से तूल पकड़ लिया, जिसके चलते राम गोपाल वर्मा ने अब इस पर अपनी ओर से एक क्लैरिफिकेशन पोस्ट शेयर की है।
राम गोपाल वर्मा का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि फिल्म ‘स्लमडॉग मिलियनेयर’ का ऑस्कर विजेता गाना ‘जय हो’ ए.आर. रहमान ने नहीं, बल्कि गायक सुखविंदर सिंह ने बनाया था। इस इंटरव्यू में वर्मा ने पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से बताते हुए कहा था कि यह गाना वास्तव में कैसे बना और यह सुखविंदर सिंह की रचना है, न कि रहमान की।
बढ़ते विवाद के बीच बुधवार को राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर सफाई देते हुए लिखा, “ ‘जय हो’ गाने को लेकर मेरे बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। मेरी नजर में ए.आर. रहमान सबसे महान संगीतकार हैं और सबसे अच्छे इंसान भी। वह आखिरी व्यक्ति हैं जो किसी का क्रेडिट छीनेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे इस मुद्दे के आसपास फैली नकारात्मकता खत्म होगी।”
राम गोपाल वर्मा के जब यह बात कही थी उसके बाद सुखविंदर सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने साफ कहा था, “मैंने सिर्फ गाना गाया है। राम गोपाल वर्मा जी कोई छोटी हस्ती नहीं हैं, शायद उन्हें किसी बात की गलत जानकारी मिल गई हो।”
विवाद चाहे जितना भी हो, आधिकारिक तौर पर ‘जय हो’ गाने के कंपोजर के रूप में ए.आर. रहमान का ही नाम दर्ज है, जबकि सुखविंदर सिंह को गायक के रूप में क्रेडिट दिया गया है। यह गाना ऑस्कर अवॉर्ड (बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग) जीत चुका है और आज भी भारतीय संगीत के सबसे यादगार गीतों में शुमार किया जाता है।
