सोशल मीडिया पर फिर ट्रेंड हुई 'तू झूठी मैं मक्कार', फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू

Tu Jhoothi Main Makkar Advance Booking: तू झूठी मैं मक्कार फिल्म की एडवांस बुकिंग आज से यानि 5 मार्च 2023 से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई हैं। यह फिल्म एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म हैं। इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ अभिनेत्री श्रद्धा कपूर नजर आएंगी। इस फिल्म को लेकर रणवीर कपूर व श्रद्धा कपूर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और इसका प्रमोशन कर रहे हैं।

Ranbir Kapoor And Shraddha Kapoor Starrer Tu Jhoothi Main Makkar Starts Well In Select Advance Bookings On Day One