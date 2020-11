साउथ की इस अभिनेत्री को गूगल ने चुना 2020 का नेशनल क्रश

कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को गूगल ने नेशनल क्रश आफ इंडिया 2020 फीमेल घोषित किया है। चूंकि गूगल में नेशनल क्रश सर्च करने पर रश्मि का का नाम परिणाम के रूप में नजर आता है। ऐसे में देश के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने एक्ट्रेस को नेशनल क्रश के रूप में चुना है।

इस उपलब्धि के बाद रश्मिका का नाम नेशनल क्रश हैशटेग के साथ ट्रेंड होने लगा है। उन्होंने इस का स्क्रीनशॉट भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। और लिखा है, "मेरे लोग वाकई लीजेंड्री है, वो इतने प्यारे हैं.... नहीं है? मेरा दिल उन सब के पास है।" 24 साल की रश्मिका दक्षिण भारत के अलावा उत्तर भारत में भी काफी लोकप्रिय है। उन्होंने कन्नड़, तमिल और तेलुगू फिल्मों में काम किया है। अभिनेत्री ने 2016 में kirik party फिल्म से कन्नड़ सिनेमा में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनकी अदाकारी की खूब प्रशंसा हुई और फिल्म उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रही थी, अभिनेत्री ने 2018 में chalo फिल्म से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया और अब सुल्तान फिल्म से तमिल सिनेमा में डेब्यू करने वाली है। उनकी अभी मात्र 10 फिल्में रिलीज हुई है। लेकिन फिल्मों की सफलता और अपने टैलेंट के चलते उन्होंने अपनी बड़ी फैन फॉलोइंग तैयार कर ली है।

Woahhhhh!! My people are truly LEGENDARY!! They are so cute.. aren’t they?🤗 They have all my heart. ❤️ pic.twitter.com/2TXrtN0vI6