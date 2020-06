Sushant Singh की मौत से उदास थीं Tiktok Star Siya Kakkar, एक्टर की तरह ही 10 मिनट में लगा ली फांसी

नई दिल्ली। इन दिनों देश काफी बुरे दौर से गुजर रहा है। ऐसे में मनोंरजन जगत ( Entertainment industry ) की तरफ एक के बाद एक कई बड़ी बुरी खबरें सामने आती रही थीं। बीते कुछ दिनों में देश ने एक नहीं बल्कि कई शानदार अभिनेताओं को खो दिया है। अब इस बीच महज 16 साल की टिकटॉक स्टार ( Tiktok Star ) सिया कक्कड़ ( Siya Kakkar ) बुधवार की रात फांसी लगाकर सुसाइड ( Suicide ) कर लिया। सिया की मौत की खबरों ने सबको हैरान और परेशान कर दिया है। सिया एक टिकटॉक स्टार थी। उनके 1 मिलियन ( 1 Million Followers ) से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सिया के सुसाइड को लेकर उनके परिवार की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है।

दरअसल, टिकटॉक स्टार के दादा व पिता ( Siya Father and grandfather doctor ) दांतों के डॉक्टर हैं। ऐसे में डॉक्टर होने के नाते उन्होंने सिया के डिप्रेशन ( Siya was in depression ) को भांप लिया था। लेकिन इतना अहसास नहीं था कि डिप्रेशन इस कदर बढ़ गया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ( Sushant Singh Rajput death ) के बाद से ही मशहूर टिकटॉक स्टार सिया कक्कड़ उदास रहने लगी थीं। वह करीब एक सप्ताह से डिप्रेशन में भी थीं। हालांकि टिकटॉक स्टार के लाइफस्टाइल ( Lifestyle ) में कोई बदलाव नहीं आया था, पर परिजनों को उसके डिप्रेशन की भनक लग गई थी। परिजनों का कहना है कि 'लॉकडाउन के कारण करीब तीन महीने से पूरा परिवार घर से बाहर नहीं निकला था।' आपको बता दें सिया के परिवार वालों ने सिया को टिकटॉक वीडियोज बनाने पर मिल रही धमकियों के बारें में भी बताया है। दिल्ली के गीता कॉलोनी पुलिस स्टेशन ( Geeta colony police station ) में सिया कक्कड़ के परिवार वालों का बयान दर्ज करवाया है।

मौत की जांच में जुटी पुलिस ( Police Inverstigation ) ने सिया को मिल रही धमकियों से साफ मना किया है। शव को पोस्टमार्टम रिपोर्ट ( Postmortem Report)अभी पुलिस को नहीं मिली है, पुलिस का कहना है कि सिया की मौत फांसी ( Death due to hanging ) लगाने से हुई हैं। सिया के शरीर पर चोट ( did not have bruises in her body ) आदि के निशान नहीं पाए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सिया का एक भाई भी है। उनके घर में तीन कमरे हैं। बुधवार रात करीब साढ़े आठ बजे मां रसोई में थीं। दादा व पिता नीचे क्लीनिक में थे। सिया घर में ही घूम रही थी। मां ने दस मिनट पहले सिया को घूमते देखा था। कुछ देर बाद सिया की मां पिछले वाले कमरे में गई थी तो देखा कि अंदर से गेट बंद है।

आवाज लगाने पर कोई जवाब नहीं मिला तो वह नीचे उतरकर क्लीनिक में गई और पिता को सारी बात बताई। सिया ने चुन्नी से जिस कमरे में फांसी लगाई थी उसका बाथरूम दो कमरों से अटैच है। दूसरे कमरे से बाथरूम का गेट खुला हुआ था। बाथरूम से परिजन कमरे के अंदर गए तो सिया ने कमरे में फांसी लगा रखी थी। पुलिस ने यह भी बताया कि सिया को टिकटॉक वीडियोज ( get money for making Tiktok videos ) बनाने के लिए पैसे भी मिलते थे। जो उनके पेटिएम अकाउंट ( Siya's Account ) में आते थे। जिसकी रकम हज़ार रूपये के आसपास बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि वह तीन साल से टिकटॉक (Tiktok was used for three years ) पर वीडियोज बना रही थी। पुलिस ने सिया का फोन भी चैक करने की कोशिश करनी चाही,लेकिन फोन पर पासवर्ड ( Phone Password ) होने की वजह से वह फोन खोल नहीं पाए। पुलिस ने जांच के लिए कॉल डिटेल्स ( Call Deatails ) मांगी है ताकि पता लग पाए कि आखिरी वक्त में सिया ने किस के साथ बात की थी।