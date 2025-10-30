Patrika LogoSwitch to English

‘मैंने अपना रिलेशनशिप छिपाकर रखा क्योंकि मैं…’, जहीर संग रिश्ते को छिपाने पर सोनाक्षी ने तोड़ी चुप्पी

Sonakshi Zaheer Relationship: सोनाक्षी सिन्हा और पति जहीर इकबाल ने शादी से पहले अपने रिलेशनशिप को छिपाया था, जबकि दोनों काफी लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। हाल ही में सोनाक्षी ने इस बारे में बताया कि कि आखिर क्यों उन्होंने अपने रिश्ते को सबसे छुपाया था।

मुंबई

image

Rashi Sharma

Oct 30, 2025

Why Sonakshi Sinha Kept Her Relationship With Zaheer Iqbal Secret

सोनाक्षी सिन्हा के इंस्टाग्राम से ली गई फोटोज। (फोटो सोर्स: aslisona)

Sonakshi Sinha: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की जोड़ी इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर और सबकी फेवरेट जोड़ियों में से एक है। आये दिन दोनों अपने खूबसूरत रिश्ते की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। कपल की क्यूट जोड़ी को उनके चाहने वाले बहुत पसंद करते हैं। पिछले साल दोनों ने अपने सात साल पुराने रिश्ते को शादी करके पब्लिक किया था। आपको बता दें कि शादी से पहले दोनों एक-दूसरे को 7 साल से डेट कर रहे थे। मगर दोनों ने ही अपने रिश्ते को छिपा कर रखा था। हाल ही में सोनाक्षी ने इस बात पर से पर्दा उठाया है कि आखिर क्यों उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में शादी से पहले किसी को नहीं बताया था।

Too Much With Kajol and Twinkle शो में बताई वजह

प्राइम वीडियो पर आने वाले ट्विंकल खन्ना और काजोल के टॉक शो टू मच (Too Much With Kajol and Twinkle) में सोनाक्षी सेलिब्रिटी डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ नजर आने वाली हैं. शो में सोनाक्षी ने बताया, 'मैंने अपना रिलेशनशिप छिपाकर रखा क्योंकि मैं थोड़ा नजर पर विश्वास करती हूं। सच बताऊं, तो मैं तब तक किसी को नहीं बताना चाहती थी जब तक कि मैं शादी ना कर लूं।'

कैसे शुरू हुई दोनों की लव स्टोरी

इस सवाल पर एक्ट्रेस ने कहा, 'जब मैंने पहली बार जहीर को देखा तो एक इंस्टैंट क्लिक हो गया था। मैं जान गई थी कि मुझे अपनी पूरी लाइफ इस शख्स के साथ बितानी है। मैंने फिर एक हफ्ते में जहीर को आई लव यू बोल दिया था और उन्हें लगा मैं पागल हूं। उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया और कहा कि यार मुझे लगता है वह कन्फ्यूज है और पागल है।'

इसके आगे सोनाक्षी ने बताया, ‘एक महीने के अंदर ही मैंने जहीर से कह दिया कि कहा मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी और फिर 7 साल बाद हमने शादी कर ली। इससे पहले मैंने कभी ऐसा किसी को लेकर फील नहीं किया और जब किया तो मैं अपनी फीलिंग्स नहीं छिपाई। जहीर भी फिर भागे नहीं और हम साथ हो गए।’

जानकारी के लिए बता दें कि सोनाक्षी और जहीर ने पिछले साल 21 जून को मुंबई वाले अपने घर में फैमिली और करीबी दोस्तों की उपस्थिति में छोटा सा फंक्शन कर शादी की थी और बाद में एक रिशेप्शन दिया था।

अकसर सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए पोस्ट करती हैं सोनाक्षी

इसी महीने में ही ने सोनाक्षी सिन्हा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पति जहीर के साथ अबु धाबी की मस्जिद से अपनी फोटोज शेयर कीं थीं। मस्जिद में जूते पहनने पर यूजर्स ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया था। इस पर एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया था।

सोनक्षी ने शादी के लगभग 1 साल के बाद अपनी शादी और धर्म को लेकर चुप्पी तोड़ी। एक पोस्ट शेयर करके अपने फैंस को बताया था कि ससुराल में उनको कैसा लग रहा है और उनके ससुराल वाले उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं।

वर्क फ्रंट की बात करें

सोनाक्षी की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो आने वाले नवम्बर महीने में एक्ट्रेस की मोस्ट अवेटिंग फिल्म 'जटाधारा' रिलीज होने वाली है। फिल्म में उनके साथ सुधीर बाबू और शिल्पा शिरोडकर भी अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं।

