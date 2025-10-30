‘मैंने अपना रिलेशनशिप छिपाकर रखा क्योंकि मैं…’, जहीर संग रिश्ते को छिपाने पर सोनाक्षी ने तोड़ी चुप्पी

Sonakshi Sinha: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की जोड़ी इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर और सबकी फेवरेट जोड़ियों में से एक है। आये दिन दोनों अपने खूबसूरत रिश्ते की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। कपल की क्यूट जोड़ी को उनके चाहने वाले बहुत पसंद करते हैं। पिछले साल दोनों ने अपने सात साल पुराने रिश्ते को शादी करके पब्लिक किया था। आपको बता दें कि शादी से पहले दोनों एक-दूसरे को 7 साल से डेट कर रहे थे। मगर दोनों ने ही अपने रिश्ते को छिपा कर रखा था। हाल ही में सोनाक्षी ने इस बात पर से पर्दा उठाया है कि आखिर क्यों उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में शादी से पहले किसी को नहीं बताया था।