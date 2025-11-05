Patrika LogoSwitch to English

Thamma Box Office Collection Day 15: क्या आयुष्मान की ‘थामा’ तोड़ पाएगी अक्षय कुमार की इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड?

Thamma Box Office Collection Day 15: हॉरर-कॉमेडी 'थामा' साल 2025 में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में पहुंच चुकी है। फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले हफ्तों में ये शायद 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकती है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Nov 05, 2025

Thamma Film

क्या 'थामा' तोड़ पाएगी अक्षय कुमार की 3 फिल्मों का रिकॉर्ड? (फोटो सोर्स: IMDb)

Thamma Box Office Collection Day 15: दो हफ्ते पहले रिलीज हुई आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर हॉरर-कॉमेडी फिल्म थामा बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले 15 दिनों में ताबड़तोड़ कमाई की है। फिल्म अब तक 135.75 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। यह फिल्म इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई है। आने वाले दिनों में फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकती है।

पहले हफ्ते में 100 करोड़ का आंकड़ा पार

'थामा' ने अपने पहले हफ्ते में 108.4 करोड़ की शानदार कमाई की थी। फिल्म ने इंडिया में 15वें दिन तक कुल 123.80 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। वहीं, 15वें दिन की वर्ल्ड वाइड कमाई 135.75 करोड़ करोड़ रही। जिससे पता चलता है कि फिल्म को लगातार अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म को ना केवल भारत में, बल्कि विदेशों में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला रहा है। फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले हफ्तों में ये शायद 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकती है।

क्या 'थामा' तोड़ पाएगी अक्षय कुमार की इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड?

फिल्म थामा ने 2 हफ्तों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की है और 135.75 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ इसी साल रिलीज हुई अक्षय कुमार की 'हाउसफुल 5', 'केसरी चैप्टर 2' और 'Sky Force' को कड़ी टक्कर देने को तैयार है। sacnilk की रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'हाउसफुल 5' ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 288.67 करोड़ रुपये, जनवरी में रिलीज हुई 'Sky Force' ने 168.88 करोड़ की कमाई की। जबकि 'केसरी चैप्टर 2' ने 145.00 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।

हॉरर-कॉमेडी 'थामा' साल 2025 में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में पहुंच चुकी है। फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले हफ्तों में ये शायद 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकती है।

2025 की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्में (Top 10 Highest Grossing Hindi Films of 2025)

नंबरफिल्म का नामकमाई
1छावा 807.91 करोड़
2सैयारा577.63 करोड़
3वॉर 2 365.00 करोड़
4हाउसफुल 5288.67 करोड़
5सितारे जमीन पर267.52 करोड़
6रेड 2243.06 करोड़
7सिकंदर190.70 करोड़
8स्काई फोर्स 168.88 करोड़
9केसरी चैप्टर 2145.00 करोड़
10थामा135.75 करोड़
2025 की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्में।

आयुष्मान खुराना की 5वीं सौ करोड़ी फिल्म

जानकारी के लिए बता दें कि आदित्य सरपोतदार के निर्देशन में बनी 'थामा' आयुष्मान खुराना के करियर की सौ करोड़ रुपये की कमाई करने वाली 5वीं फिल्म बन गई है।

नंबरफिल्म का नामकमाई
1ड्रीम गर्ल141.3 करोड़
2बधाई हो137.31 करोड़
3थामा135.75 करोड़ (अब तक)
4बाला116.38 करोड़
5ड्रीम गर्ल 2106.71 करोड़
आयुष्मान खुराना की 5वीं सौ करोड़ी फिल्म।

रश्मिका मंदना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल और आयुष्मान खुराना की ये फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं।

