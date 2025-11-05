Thamma Box Office Collection Day 15: क्या आयुष्मान की ‘थामा’ तोड़ पाएगी अक्षय कुमार की इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड?

'थामा' ने अपने पहले हफ्ते में 108.4 करोड़ की शानदार कमाई की थी। फिल्म ने इंडिया में 15वें दिन तक कुल 123.80 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। वहीं, 15वें दिन की वर्ल्ड वाइड कमाई 135.75 करोड़ करोड़ रही। जिससे पता चलता है कि फिल्म को लगातार अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म को ना केवल भारत में, बल्कि विदेशों में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला रहा है। फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले हफ्तों में ये शायद 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकती है।