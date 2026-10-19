कैसी है टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर फिरदौस बलोच की हालत? बेटे से मिलने हॉस्पिटल पहुंची मां, पुलिस ने भी दी अहम जानकारी

वहीं, इस घटना को लेकर विपक्षी पार्टियों ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी ने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री आम लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रहे हैं। AIMIM के नेता वारिस पठान ने इसे 'कानून व्यवस्था की पूरी विफलता' बताया है। इसी बीच मुंबई डीसीपी मोहित गर्ग ने मीडिया को बताया है कि मुंबई पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा, "फॉरेंसिक टीम ने शुरुआती जांच शुरू कर दी है। फिलहाल करीब 15 टीमें इस मामले पर काम कर रही हैं। जैसे-जैसे और जानकारी सामने आएगी, उसे शेयर किया जाएगा।"