ट्विंकल खन्ना ने अपने पुराने कपड़ो को लेकर किया खुलासा, जानें क्यों खुद को कहती हैं आलसी खरीदार?

Twinkle Khanna Post: बॉलीवुड की जानी-मानी राइटर और पूर्व अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) अपनी बेबाक राय और शानदार लाइफस्टाइल के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका एक नया और बेहद अनोखा अंदाज देखने को मिला है। ट्विंकल ने खुद को "आलसी खरीदार" (Lazy Shopper) बताते हुए एक खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि नए कपड़े खरीदने के बजाय वह अपनी ही अलमारी में रखे पुराने कपड़ों को मिलाकर एक बेहद स्टाइलिश और नया लुक तैयार किया है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।