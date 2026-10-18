‘मेरा करियर 20 साल पहले खत्म हो जाता’, क्रिकेटर ना बनने पर सैफ अली खान ने दिया बयान, बोले- ज्यादा पढ़ा-लिखा भी नहीं हूं

सैफ अली खान-करीना कपूर (फोटो सोर्स- Instagam/netflix)
Saif Ali Khan On Not Becoming A Cricketer: सैफ अली खान इन दिनों अपनी फिल्म ‘हैवान’ के प्रमोशन के साथ-साथ अपने बेबाक और मजेदार अंदाज को लेकर भी चर्चा में हैं। हाल ही में वह पत्नी करीना कपूर के साथ ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में पहुंचे, जहां दोनों ने परिवार और बच्चों से लेकर सैफ के करियर तक कई मुद्दों पर बातचीत की। इसी दौरान क्रिकेट को लेकर सैफ ने ऐसा जवाब दिया, जिसे सुनकर शो में मौजूद सभी लोग हंस पड़े।
शो के दौरान कपिल शर्मा ने करीना कपूर से उनके दोनों बेटों तैमूर और जेह के भविष्य को लेकर सवाल किया। कपिल ने पूछा कि क्या वह चाहेंगी कि उनके बच्चों में से कोई क्रिकेटर बने। इस पर करीना ने कहा कि अगर दोनों में से कोई एक भी क्रिकेटर बनता है तो वह बहुत खुश होंगी।
करीना का जवाब सुनने के बाद बातचीत सैफ अली खान के करियर की तरफ मुड़ गई। कपिल ने सैफ से पूछा कि अगर वह अभिनेता नहीं होते तो क्या क्रिकेटर बनते?
सैफ अली खान ने बिना ज्यादा सोचे इस सवाल का मजेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर वह क्रिकेटर बन गए होते तो उनका करियर आज से करीब 20 साल पहले ही खत्म हो चुका होता। सैफ की यह बात सुनते ही करीना, कपिल शर्मा और शो में मौजूद दर्शक हंसने लगे।
सैफ का यह जवाब इसलिए भी दिलचस्प था क्योंकि वह क्रिकेट से पूरी तरह अनजान नहीं रहे हैं। उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर थे। ऐसे में सैफ से अक्सर उनके पिता और क्रिकेट से जुड़े सवाल पूछे जाते रहे हैं।
सैफ अली खान ने अपने करियर को लेकर खुद पर मजाक करते हुए यह भी कहा कि वह ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं। उनके इस अंदाज से साफ था कि वह खुद को लेकर किसी तरह की गंभीर बात करने के बजाय माहौल को हल्का रखना चाहते थे।
सैफ ने अभिनय को अपना करियर बनाया और फिल्मों में एक अलग पहचान हासिल की। दूसरी तरफ क्रिकेट उनके परिवार की विरासत का अहम हिस्सा रहा है। उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी भारतीय क्रिकेट के चर्चित नामों में शामिल रहे हैं और भारतीय टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं।
शो में सैफ अली खान के साथ उनके ‘घी वाले किस्से’ पर भी मजाक हुआ। इससे पहले वह अक्षय कुमार के साथ ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में पहुंचे थे, जहां अमिताभ बच्चन ने 10वें सवाल का सही जवाब देने पर दो साल की गोवर्धन घी की सप्लाई मिलने की बात कही थी। सैफ इस ऑफर को सुनकर काफी उत्साहित नजर आए थे।
कपिल के शो पर सैफ ने मजाक में शिकायत की कि उन्हें अभी तक घी नहीं मिला है और उनका चेक भी नहीं आया है। उनकी इस बात पर करीना कपूर और दर्शक हंसने लगे।
कुल मिलाकर, कपिल शर्मा के शो पर सैफ का क्रिकेट को लेकर दिया गया बयान और उनका मजाकिया अंदाज एक बार फिर चर्चा में रहा। क्रिकेटर बनने की संभावना पर उनका यह जवाब उनके आत्म-व्यंग्य वाले अंदाज की एक झलक भी देता है।
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