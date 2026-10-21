चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका: बदायूं में पूर्व विधायक कुशाग्र सागर ने छोड़ी पार्टी

भारतीय जनता पार्टी : फाइल फोटो पत्रिका
Kushagra Sagar Resign From BJP : उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी उठापटक तेज हो गई है। पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप के बाद अब बदायूं जिले की बिसौली विधानसभा सीट से पूर्व विधायक कुशाग्र सागर ने भी भारतीय जनता पार्टी (BJP) की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के साथ अपना 11 साल पुराना नाता तोड़ते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक लंबी और भावुक पोस्ट शेयर कर अपने इस बड़े फैसले की जानकारी दी है। चुनाव से ठीक पहले एक के बाद एक नेताओं के इस्तीफे से जहां सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है, वहीं पार्टी संगठन के लिए भी यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
पूर्व विधायक कुशाग्र सागर ने अपने राजनीतिक सफर और इस्तीफे की वजहों को फेसबुक पर खुलकर साझा किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्होंने पिछले 11 वर्षों से पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जनता की सेवा की है और पार्टी के लिए काम किया है। हालांकि, कुछ स्थानीय समीकरणों, कार्यशैली और वैचारिक असहमतियों के चलते अब उनके लिए पार्टी में बने रहना मुमकिन नहीं था। इस लंबी पोस्ट के सामने आते ही राजनीतिक विश्लेषक इसके कई मायने निकालने लगे हैं। जानकारों का मानना है कि बदायूं के इस राजनीतिक घटनाक्रम का असर आसपास की सीटों के समीकरणों पर भी पड़ सकता है।
बीते कुछ समय में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक के बाद एक झटके लगे हैं। हाल ही में पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप के पार्टी छोड़ने की खबर ने भी तूल पकड़ा था, और अब पूर्व विधायक कुशाग्र सागर के इस कदम ने पार्टी की आंतरिक स्थिति पर चर्चाएं छेड़ दी हैं। बदायूं और रुहेलखंड क्षेत्र में कुशाग्र सागर का अच्छा खासा जनाधार माना जाता है। ऐसे में उनका पार्टी से अलग होना आगामी चुनावों के लिहाज से स्थानीय स्तर पर सियासी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।
कुशाग्र सागर के इस्तीफे के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। समर्थकों और विरोधियों के बीच यह चर्चा जोरों पर है कि क्या वे किसी अन्य दल का दामन थामेंगे या फिर निर्दलीय ही अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करेंगे। हालांकि, अपने इस्तीफे में उन्होंने फिलहाल अपने अगले राजनीतिक कदम को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उनके करीबियों का कहना है कि वे जल्द ही अपने समर्थकों से बातचीत कर आगे की दिशा तय करेंगे।
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