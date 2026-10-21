चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका: बदायूं में पूर्व विधायक कुशाग्र सागर ने छोड़ी पार्टी

Kushagra Sagar Resign From BJP : उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी उठापटक तेज हो गई है। पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप के बाद अब बदायूं जिले की बिसौली विधानसभा सीट से पूर्व विधायक कुशाग्र सागर ने भी भारतीय जनता पार्टी (BJP) की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के साथ अपना 11 साल पुराना नाता तोड़ते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक लंबी और भावुक पोस्ट शेयर कर अपने इस बड़े फैसले की जानकारी दी है। चुनाव से ठीक पहले एक के बाद एक नेताओं के इस्तीफे से जहां सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है, वहीं पार्टी संगठन के लिए भी यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है।