इंद्रगढ़. कस्बे में बूंदी महोत्सव के उपलक्ष्य में आस्था, संस्कृति और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला। शिवदान सागर तालाब पर दीपदान एवं भव्य गंगा आरती के आयोजन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा, वहीं नगर पालिका परिसर में आयोजित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने देर रात तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

शिवदान सागर तालाब पर पंडित कृष्णा शर्मा, मोहित दीक्षित एवं राकेश गौड़ ने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना संपन्न करवाई। इस दौरान लाखेरी उपखंड अधिकारी जवाहर लाल जैन, तहसीलदार रामभरोस मीणा, नगर पालिका चेयरमैन बीना शर्मा एवं वाइस चेयरमैन अंजू राजावत, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष गिर्राज जैन ने पूजा-अर्चना कर भव्य महागंगा आरती में भाग लिया। दीपों की रोशनी से तालाब का नजारा बेहद आकर्षक दिखाई दिया।

नगर पालिका परिसर में बूंदी महोत्सव के तहत सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रात्रि 8 बजे विधि-विधान से सरस्वती वंदना के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लाखेरी उपखंड अधिकारी जवाहर लाल जैन, इंद्रगढ़ तहसीलदार रामभरोस मीणा, अधिशासी अधिकारी देवेंद्र कुमार ङ्क्षजदल, थाना अधिकारी दीनदयाल वैष्णव, नगर पालिका चेयरमैन बीना शर्मा, वाइस चेयरमैन अंजू राजावत एवं भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष गिर्राज जैन उपस्थित रहे।