बूंदी पंचायत समिति के उपप्रधान चुनाव में कन्हैया लाल भील विजय रहे। उप प्रधान चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कन्हैया लाल भील व भाजपा से अजय कुमार ने आवेदन किया था। दोपहर को 3 बजे मतदान किए जाने के बाद मतगणना में कन्हैयालाल को 10 मत मिले। वहीं विजय कुमार को 5 मत मिलने पर कन्हैया लाल भील को विजय घोषित किया गया। बूंदी पंचायत समिति 15 वार्डों में पंचायत समिति सदस्य कांग्रेस 9, भाजपा 5 व एक बसपा से चुनाव जीत कर आए थे। शुक्रवार को प्रधान के चुनाव में जगरूप ङ्क्षसह रंधावा को 10 मत व भाजपा प्रत्याशी को 4 मत मिले थे। वहीं एक मत खारिज होने के बाद में वह चर्चा का विषय बना हुआ था। शनिवार को मतगणना के दौरान पीसीसी सदस्य सत्येश शर्मा, बूंदी प्रधान जगरूप ङ्क्षसह रंधावा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष शैलेश सोनी, पार्षद टीकम जैन,सत्यनारायण मीणा, मनवीर ङ्क्षसह, जिला परिषद सदस्य राधेश्याम मीणा, धनात्तरी सरपंच हरलाल गुर्जर सहित कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जीत की सूचना मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपप्रधान को फूल माला पहनाकर मुंह मीठा करवा कर बधाई दी। चुनाव के दौरान निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मीकांत मीणा, वृतधिकारी अनिल जोशी, सदर थाना अधिकारी भंवर ङ्क्षसह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।