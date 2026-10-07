7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बूंदी

बूंदी यकीन हत्याकांड: 10 दिन बाद भी मर्डर का खुलासा नहीं, पुलिस ने कब्र से शव निकलवाकर लिए सैंपल, फिर दफनाया

बूंदी जिले में तालेड़ा के शंभूपुरा NH-52 पर मोहम्मद यकीन हत्याकांड में 10 दिन बाद भी पुलिस को ठोस सुराग नहीं मिला। जांच के लिए पुलिस ने दफन शव निकलवाकर सैंपल लिए और दोबारा दफना दिया। पुलिस 14 घंटे की कड़ी, कॉल डिटेल, टावर लोकेशन और CCTV खंगाल रही है।
2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Arvind Rao

Oct 07, 2026

mohammad yakeen murder case

मृतक मोहम्मद यकीन (पत्रिका फोटो)

Bundi Mohammad Yakeen Murder Case: तालेड़ा (बूंदी): बूंदी जिले से होकर गुजरने वाले शंभूपुरा राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर कोटा निवासी मोहम्मद यकीन की गोली मारकर हत्या के मामले में घटना के दस दिन बाद भी पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। जांच के बीच पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद दफनाए गए शव को वापस निकलवाकर आवश्यक नमूने लिए। नमूने लेने के बाद शव को दोबारा दफना दिया गया। पुलिस ने लिए गए नमूनों को प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा है। पुलिस को उम्मीद है कि प्रयोगशाला रिपोर्ट से मौत की परिस्थितियों और घटना से जुड़ी महत्वपूर्ण कड़ी सामने आ सकती है।

थाना अधिकारी मुकेश यादव के अनुसार, अनुसंधान के दौरान शव को वापस निकलवाकर आवश्यक नमूने लिए गए हैं। इन्हें प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद अनुसंधान में इसका उपयोग किया जाएगा और मामले के खुलासे में मदद मिल सकती है।

14 घंटे की कड़ी जोड़ने में जुटी पुलिस

पुलिस की अलग-अलग टीमें मृतक की कॉल डिटेल, मोबाइल और टावर लोकेशन तथा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही हैं। मृतक के मोबाइल में करीब 300 नंबर ब्लॉक मिले हैं, जिनकी भी पुलिस जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, यकीन 28 सितंबर को कोटा से डाबी की ओर गया था। रात करीब 7:41 बजे धनेश्वर टोल नाके पर उसकी आखिरी लोकेशन सामने आई। इसके बाद 29 सितंबर सुबह करीब 10 बजे शंभूपुरा रोड पर कार में शव पड़े होने की सूचना मिली। करीब 14 घंटे के इस अंतराल में यकीन कहां रहा और शंभूपुरा रोड तक कैसे पहुंचा, यह जांच का अहम बिंदु बना हुआ है।

कार की चालक सीट पर मिला था शव

यकीन का शव कार की चालक सीट पर मिला था। कार के फ्रंट ग्लास पर फायर का निशान था और चारों दरवाजों के शीशे चढ़े हुए थे। आसपास टायरों के निशान भी मिले। पोस्टमॉर्टम में गोली लगने से मौत की पुष्टि के आधार पर पुलिस फायरिंग की दिशा और परिस्थितियों की जांच कर रही है।

23 किलोमीटर के रास्ते के सीसीटीवी खंगाले

पुलिस कोटा सिटी के अभय कमांड सेंटर से मिले कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है। इसके साथ ही धनेश्वर टोल से घटनास्थल तक करीब 23 किलोमीटर के रास्ते में आने वाले सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटाई जा रही है। टावर लोकेशन के आधार पर इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों और वाहनों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। पुलिस ने मृतक के भाई सहित अन्य परिजनों के बयान लिए हैं। परिजनों ने किसी से विवाद या दुश्मनी होने की जानकारी से इनकार किया है।

शव को पोस्टमॉर्टम के बाद दफना दिया गया था। अनुसंधान के दौरान शव को वापस निकलवाकर आवश्यक नमूने लिए गए हैं, जिन्हें प्रयोगशाला भिजवाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद अनुसंधान में इसका उपयोग किया जाएगा और मामले के खुलासे में मदद मिल सकेगी।
-मुकेश यादव, थाना अधिकारी, पुलिस थाना तालेड़ा

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Oct 2026 09:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / बूंदी यकीन हत्याकांड: 10 दिन बाद भी मर्डर का खुलासा नहीं, पुलिस ने कब्र से शव निकलवाकर लिए सैंपल, फिर दफनाया

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi News : पांच बांध नहीं भर पाए, रबी की सिंचाई पर संकट, किसान हो रहे चिंतित

five dams failed to fill; crisis looms for rabi irrigation
बूंदी

Bundi News : हर महीने दो शनिवार स्कूल में बस्ता नहीं, हुनर और मस्ती का संगम

no schoolbags—a blend of skills and fun
बूंदी

Bundi News : मनोकामना पूरी करने वाले मंशापूर्ण गणेश के दरबार में गंदगी का अंबार

a heap of filth in Lord Ganesha's shrine
बूंदी

Bundi News : अस्पताल खुद बीमार,कैसे होगा मरीजों का इलाज

the hospital itself is ailing; how will patients be treated?
बूंदी

Bundi News: पात्र होने के बावजूद 10426 बच्चों की अटकी राशि,20 हजार बच्चों की आधार-जनाधार में खामी से उलझी

how to get two pairs of uniforms stitched for 600 rupees
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.