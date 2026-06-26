Audi और Porsche बनाने वाली Volkswagen 1 लाख नौकरियां कर सकती है खत्म, 4 फैक्ट्रियों पर भी लटक रही तलवार, क्या है वजह?

Layoff Alert: दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन (Volkswagen) अपने 89 साल के इतिहास में सबसे बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। मैनेजर मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के CEO ओलिवर ब्लूम करीब 1 लाख कर्मचारियों की छंटनी करने और जर्मनी की चार फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बंद करने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अगले पांच वर्षों में निवेश में भी करीब 15 फीसदी की कटौती की जा सकती है।