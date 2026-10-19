FD Vs Debt Mutual Fund: 10 लाख रुपये निवेश करने पर कहां मिलेगा ज्यादा पैसा? टैक्स से लेकर रिटर्न तक समझें पूरा गणित

अप्रैल 2023 से डेट म्यूचुअल फंड के टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव हुआ। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 50AA के तहत आने वाले नए निवेश पर होने वाले लाभ को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, भले ही निवेशक ने फंड को कितने भी समय तक रखा हो। इस लाभ पर निवेशक की लागू टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। मोटे तौर पर, ऐसे निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड में वे योजनाएं शामिल हैं जो अपनी रकम का 65% से ज्यादा हिस्सा डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगाती हैं। इसका मतलब है कि डेट फंड को कई साल तक रखने से पुराने नियमों वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लाभ और इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलता। इसलिए नए निवेशकों के लिए यह मानकर चलना सही नहीं होगा कि डेट फंड में लंबे समय तक पैसा रखने से टैक्स अपने आप कम हो जाएगा।