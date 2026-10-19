Stock Market Crash: बाजार में आज करीब 4 लाख करोड़ का नुकसान, सेंसेक्स 876 पॉइंट गिरकर हुआ बंद, जानिए इस मंदी के 4 बड़े कारण

कच्चे तेल की कीमतें भी बाजार के लिए परेशानी बनी हुई हैं। सोमवार को ब्रेंट क्रूड 107 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बना हुआ था। अमेरिकी कच्चा तेल यानी WTI भी 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रूस पर लगाए गए व्यापक प्रतिबंधों में छूट देने के फैसले के बाद तेल की कीमतों में कुछ नरमी आई। हालांकि, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि इस छूट के आर्थिक असर का आकलन करने में राष्ट्रपति को 60 दिन तक लग सकते हैं। इससे पहले मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और समुद्री रास्तों की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के कारण ब्रेंट क्रूड पिछले सप्ताह 110 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया था। महंगा कच्चा तेल भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों के लिए चिंता का विषय है। इससे देश का आयात बिल बढ़ सकता है, महंगाई पर दबाव आ सकता है और कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। इसका असर शेयर बाजार के निवेशकों की धारणा पर भी पड़ता है।