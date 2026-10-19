Kross Share Price: दूसरी तिमाही में मुनाफा 143% बढ़ा तो आज 20% तक उछल गया शेयर, जानिए क्या करती है कंपनी

क्रॉस अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए उत्पादन क्षमता और नए उत्पादों पर काम कर रही है। कंपनी के मुताबिक, प्रिसिजन हाइड्रोलिक टिपिंग जैक की सप्लाई तय योजना के मुताबिक आगे बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही में इनकी सप्लाई और उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी के एक्सल बीम एक्सट्रूजन प्लांट में कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। फिलहाल यह प्लांट अपनी कुल क्षमता के करीब 60 से 65% स्तर पर काम कर रहा है। कंपनी को आने वाली तिमाहियों में इसकी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल होने की उम्मीद है।