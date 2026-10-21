Stock Market: बाजार खुलते ही उछला मार्केट, सेंसेक्स 650 अंक चढ़ा, IT और सीमेंट शेयरों में दिखी खरीदारी

शेयर बाजार बढ़त लेकर खुला है। (PC: AI)
भारतीय शेयर बाजार आज बुधवार को भारी बढ़त के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 485 अंक की बढ़त के साथ 74,337.93 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 25 मिनट पर यह 0.91 फीसदी या 684 अंक की बढ़त के साथ 74,510 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 50 इस समय 0.82 फीसदी या 187 अंक की तेजी के साथ 23,074 पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 25 शेयर हरे निशान पर और 5 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। सबसे अधिक तेजी इन्फोसिस में 3.20 फीसदी, अल्ट्राटेक सीमेंट में 2.79 फीसदी और टीसीएस में 2.59 फीसदी देखने को मिली। वहीं, सबसे अधिक गिरावट बजाज फाइनेंस में 1.57 फीसदी देखने को मिली।
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत चेंज (%)
|इंफोसिस (Infosys)
|1,167.55
|3.26
|टीसीएस (TCS)
|2,526.90
|2.68
|अल्ट्राटेक सीमेंट (UltraTech Cement)
|10,900.00
|2.35
|एचसीएल टेक्नोलॉजीज (HCL Technologies)
|1,408.60
|2.08
|रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries)
|1,224.80
|1.90
|टेक महिंद्रा (Tech Mahindra)
|1,810.90
|1.79
|आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)
|1,403.80
|1.65
|भारती एयरटेल (Bharti Airtel)
|1,906.10
|1.65
|जेएसडब्ल्यू स्टील (JSW Steel)
|1,259.50
|1.47
|आईटीसी (ITC)
|264.20
|1.30
|जोमैटो (Zomato)
|216.35
|1.10
|ग्रेसिम इंडस्ट्रीज (Grasim Industries)
|2,906.60
|0.96
|एसबीआई लाइफ (SBI Life)
|1,660.90
|0.79
|टीवीएस मोटर (TVS Motor)
|280.15
|0.77
|भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
|980.75
|0.72
|एलएंडटी (L&T)
|3,686.70
|0.68
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत चेंज (%)
|बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance)
|938.50
|-1.97
|भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL)
|374.90
|-0.61
|ट्रेंट (Trent)
|2,876.00
|-0.54
|एचडीएफसी लाइफ (HDFC Life)
|542.85
|-0.49
|बजाज फिनसर्व (Bajaj Finserv)
|1,696.60
|-0.20
|आयशर मोटर्स (Eicher Motors)
|7,335.50
|-0.18
|नेस्ले इंडिया (Nestle India)
|1,240.70
|-0.16
|टाइटन (Titan)
|4,422.70
|-0.03
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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