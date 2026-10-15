Stock Market: शेयर बाजार में आ गई दिवाली! 1500 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स, जानिए इस भारी खरीदारी के 4 बडे़ कारण

उन्होंने बताया कि निफ्टी का प्रति घंटे वाला रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) अगस्त 2026 के बाद पहली बार 70 के ऊपर गया है। RSI एक तकनीकी संकेतक है, जिससे शेयर या इंडेक्स में खरीदारी और बिकवाली की ताकत का अंदाजा लगाया जाता है। अब बाजार के सामने असली परीक्षा यह होगी कि गिरावट आने पर निफ्टी 22,800 के ऊपर टिक पाता है या नहीं। तकनीकी भाषा में इसे 'रेजिस्टेंस का सपोर्ट में बदलना' कहा जाता है। अगर निफ्टी इस स्तर के आसपास टिकता है और खरीदारी बनी रहती है, तो तेजी को मजबूती मिलने की संभावना बढ़ सकती है। इसके उलट, अगर इंडेक्स लगातार 22,800 से नीचे फिसलता है, तो मौजूदा तेजी कमजोर पड़ सकती है। ऐसे में निवेशकों को जल्दबाजी में तेजी को नए बुल रन की शुरुआत मानने से बचना चाहिए।