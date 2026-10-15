SBI Interest Rates: एसबीआई ने दिया ग्राहकों को झटका, बढ़ा दी लोन पर ब्याज दरें, जानिए कितनी बढ़ जाएगी EMI

भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट (EBLR) को 7.90% से बढ़ाकर 8.15% कर दिया है। इसमें क्रेडिट रिस्क प्रीमियम (CRP) और बेंचमार्क स्प्रेड (BSP) अलग से जुड़ेंगे। इसी तरह, रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) को 7.50% से बढ़ाकर 7.75% कर दिया गया है। इसमें भी क्रेडिट रिस्क प्रीमियम लागू होगा। वहीं, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (BPLR) 14.65% सालाना हो गई है, जो 15 सितंबर 2026 से प्रभावी बताई गई है।