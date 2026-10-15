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SBI Interest Rates: एसबीआई ने दिया ग्राहकों को झटका, बढ़ा दी लोन पर ब्याज दरें, जानिए कितनी बढ़ जाएगी EMI

SBI Home Loan Interest Rate: एसबीआई ने 15 अक्टूबर 2026 से EBLR को 8.15% और RLLR को 7.75% कर दिया है। बैंक ने तीन महीने से तीन साल तक की चुनिंदा MCLR दरों में भी 0.15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Oct 15, 2026

SBI Loan Interest Rate

एसबीआई ने लोन पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। (PC: AI)

SBI से होम लोन, पर्सनल लोन और दूसरे कर्ज लेने वाले ग्राहकों को ब्याज दरों में बदलाव का असर अपनी जेब पर देखने को मिल सकता है। बैंक ने कुछ अवधियों के लिए MCLR बढ़ाने के साथ एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट (EBLR) और रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) में भी बढ़ोतरी की है। इससे इन दरों से जुड़े लोन महंगे हो सकते हैं और ग्राहकों की EMI बढ़ने की आशंका है।

बैंक के मुताबिक, नई EBLR और RLLR दरें 15 अक्टूबर 2026 से लागू हैं। MCLR में तीन महीने से लेकर तीन साल तक की कुछ अवधियों के लिए 0.15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, ओवरनाइट और एक महीने की MCLR में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

SBI की नई EBLR और RLLR दरें कितनी हैं?

भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट (EBLR) को 7.90% से बढ़ाकर 8.15% कर दिया है। इसमें क्रेडिट रिस्क प्रीमियम (CRP) और बेंचमार्क स्प्रेड (BSP) अलग से जुड़ेंगे। इसी तरह, रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) को 7.50% से बढ़ाकर 7.75% कर दिया गया है। इसमें भी क्रेडिट रिस्क प्रीमियम लागू होगा। वहीं, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (BPLR) 14.65% सालाना हो गई है, जो 15 सितंबर 2026 से प्रभावी बताई गई है।

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Updated on:

15 Oct 2026 02:30 pm

Published on:

15 Oct 2026 02:19 pm

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