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चंडीगढ़ पंजाब

पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले झोटा की हत्या की जांच करेगी CBI, CM भगवंत मान का बड़ा ऐलान

Parvinder Singh Jhota Murder Case: पंजाब के नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने CBI जांच का ऐलान किया है। 13 अक्टूबर को मानसा में हुई इस हत्या के बाद परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा था।
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चंडीगढ़ पंजाब

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Imran Sheikh

Oct 20, 2026

CBI Probe

पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले परविंदर सिंह उर्फ झोटा की हत्या के मामले की जांच अब CBI करेगी। (फोटो सोर्स-ANI)

Anti Drug Activist Jhota: पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी जाएगी। झोटा की हत्या के बाद से ही उनके परिवार और सामाजिक संगठनों की ओर से CBI जांच की मांग की जा रही थी। अब मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर है।

झोटा की 13 अक्टूबर को मानसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह इलाके में नशे की बिक्री के खिलाफ आवाज उठाते थे। इस घटना के बाद पंजाब में विरोध शुरू हो गया था। परिवार ने न्याय मिलने तक झोटा का अंतिम संस्कार नहीं करने का फैसला किया था। परिवार की प्रमुख मांगों में मामले की CBI जांच भी शामिल थी।

नशे की बिक्री को लेकर हुआ था विवाद

जानकारी के मुताबिक, झोटा एक मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाओं की कथित बिक्री को लेकर सवाल उठा रहे थे। इसी दौरान विवाद हुआ और उन पर गोली चला दी गई। इस मामले में मेडिकल स्टोर संचालक अश्वनी कुमार को राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने पहले ही आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी थी।

झोटा की हत्या के बाद परिवार और सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए कि नशे के खिलाफ काम करने वाले लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। परिवार ने मामले की गहराई से जांच करने और हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाने की मांग की थी।

परिवार की मांग के बाद CBI जांच का ऐलान

झोटा की हत्या के बाद CBI जांच की मांग लगातार उठ रही थी। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल और अन्य नेताओं ने भी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी। इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी हस्तक्षेप करने की अपील की गई थी।

अब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जांच CBI को सौंपने की घोषणा की है। हालांकि, जांच से जुड़े औपचारिक आदेश और केंद्रीय एजेंसी की ओर से जांच शुरू किए जाने की जानकारी अलग से सामने आनी बाकी है।

अब जांच में सामने आएगी हत्या की वजह

CBI जांच का मकसद घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल करना और जिम्मेदार लोगों की भूमिका का पता लगाना होगा। जांच में उपलब्ध सबूतों, गवाहों और दूसरे तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल इस मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि झोटा की हत्या के पीछे की पूरी वजह क्या थी और क्या इस घटना में गिरफ्तार आरोपी के अलावा किसी अन्य की भूमिका भी सामने आती है। इन सवालों के जवाब जांच आगे बढ़ने के बाद ही मिल सकेंगे।

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Updated on:

20 Oct 2026 10:39 am

Published on:

20 Oct 2026 10:39 am

Hindi News / Punjab / Chandigarh Punjab / पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले झोटा की हत्या की जांच करेगी CBI, CM भगवंत मान का बड़ा ऐलान

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