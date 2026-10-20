पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले झोटा की हत्या की जांच करेगी CBI, CM भगवंत मान का बड़ा ऐलान

Anti Drug Activist Jhota: पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी जाएगी। झोटा की हत्या के बाद से ही उनके परिवार और सामाजिक संगठनों की ओर से CBI जांच की मांग की जा रही थी। अब मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर है।