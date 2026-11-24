BJP Akali Dal Alliance: पंजाब की राजनीति में करीब छह साल बाद एक बार फिर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिरोमणि अकाली दल (SAD) 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले फिर हाथ मिलाने की तैयारी में हैं। दोनों दलों के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान मंगलवार को दिल्ली में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया जाना है। इस खबर के सामने आते ही कांग्रेस ने अकाली दल और BJP पर निशाना साधना शुरू कर दिया है।