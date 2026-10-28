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पंजाब में PCS नियुक्तियों पर कांग्रेस ने घेरा, परगट सिंह का दावा- नियमों में जगह नहीं, फिर भी बना दिए अफसर

PCS Appointment Controversy: पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने कुछ लोगों को PCS अधिकारी बनाने पर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि नियमों में प्रावधान नहीं होने के बावजूद नियुक्तियां की गईं। जानिए उन्होंने पुलिस और सरकारी व्यवस्था को लेकर क्या कहा।
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चंडीगढ़ पंजाब

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Imran Sheikh

Updated: 28 Oct 2026, 11:28 AM IST

Punjab Congress

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह ने PCS नियुक्तियों पर सरकार को घेरा (Photo-IANS)

Punjab Government News: पंजाब में कुछ लोगों को PCS अधिकारी बनाए जाने पर कांग्रेस नेता परगट सिंह ने सवाल उठाए हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि हाल में कुछ ऐसी नियुक्तियां की गईं, जिनके लिए नियमों में कोई जगह नहीं थी। इसके बावजूद संबंधित लोगों को PCS अधिकारी बना दिया गया। परगट सिंह का कहना है कि उनके पास इस मामले से जुड़ी पूरी जानकारी है।

परगट सिंह ने यह बयान देते हुए पुलिस और सरकारी दफ्तरों के कामकाज पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। जब व्यवस्था में मनमानी बढ़ती है, तो उसका असर अधिकारियों के काम पर भी पड़ता है।

पांच गलत काम कहने पर दस करने लगते हैं अधिकारी

परगट सिंह ने अपनी बात समझाने के लिए पुलिस का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी पुलिस अधिकारी से पांच गलत काम करने को कहा जाए, तो वह अपने स्तर पर दस गलत काम करने लग सकता है। उनके मुताबिक, ऐसा ही हाल सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारियों का भी हो गया है।

उनकी इस टिप्पणी का मतलब था कि जब अधिकारियों को गलत काम करने की छूट मिलती है, तो वे तय सीमा से आगे बढ़कर भी फैसले लेने लगते हैं। परगट सिंह ने इसी संदर्भ में कुछ PCS नियुक्तियों का मुद्दा उठाया और नियमों के पालन पर सवाल किया।

किन लोगों को बनाया गया PCS अधिकारी?

कांग्रेस नेता ने कहा कि हाल में कुछ लोगों को PCS अधिकारी बनाया गया, जबकि उनके मुताबिक इन नियुक्तियों के लिए नियमों में जरूरी प्रावधान नहीं था। उन्होंने दावा किया कि उनके पास इससे जुड़ी पूरी जानकारी है।

हालांकि, परगट सिंह ने अपने इस बयान में उन लोगों के नाम नहीं बताए, जिन्हें अधिकारी बनाए जाने पर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने यह भी साफ नहीं किया कि ये नियुक्तियां कब हुईं और किन नियमों के तहत इन्हें गलत बताया जा रहा है। फिलहाल उनके बयान में कोई दस्तावेज या नियुक्तियों का पूरा ब्योरा भी सामने नहीं आया है।

सरकार के जवाब पर रहेगी नजर

परगट सिंह के बयान के बाद अब इस मामले में सरकार और संबंधित विभाग का पक्ष सामने आना अहम होगा। नियुक्तियों से जुड़े नियम और आदेश सार्वजनिक होने पर ही यह साफ हो सकेगा कि कांग्रेस नेता के आरोपों का आधार क्या है।

फिलहाल परगट सिंह ने कहा है कि उनके पास पूरे मामले का ब्योरा है। अब देखना होगा कि वह इस जानकारी को सार्वजनिक करते हैं या नहीं।

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Updated on:

28 Oct 2026, 11:28 AM IST

Published on:

Hindi News / Punjab / Chandigarh Punjab / पंजाब में PCS नियुक्तियों पर कांग्रेस ने घेरा, परगट सिंह का दावा- नियमों में जगह नहीं, फिर भी बना दिए अफसर

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