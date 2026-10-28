पंजाब में PCS नियुक्तियों पर कांग्रेस ने घेरा, परगट सिंह का दावा- नियमों में जगह नहीं, फिर भी बना दिए अफसर

Punjab Government News: पंजाब में कुछ लोगों को PCS अधिकारी बनाए जाने पर कांग्रेस नेता परगट सिंह ने सवाल उठाए हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि हाल में कुछ ऐसी नियुक्तियां की गईं, जिनके लिए नियमों में कोई जगह नहीं थी। इसके बावजूद संबंधित लोगों को PCS अधिकारी बना दिया गया। परगट सिंह का कहना है कि उनके पास इस मामले से जुड़ी पूरी जानकारी है।