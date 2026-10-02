मदुरंथकम में विजय का रोड शो, स्टालिन ने TVK सरकार पर हिंदी थोपने का लगाया आरोप

इसी बीच, डीएमके प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने TVK सरकार पर राज्य में हिंदी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार को तमिल और अंग्रेजी की दो-भाषा नीति में बदलाव नहीं करने की चेतावनी दी। स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि तमिलनाडु अब तक केंद्र सरकार की ओर से हिंदी थोपे जाने का विरोध करता रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार खुद उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह TVK सरकार की ओर से पहले किसी मुद्दे को आजमाने और विरोध होने पर अपना रुख बदलने की एक और कोशिश है।