मदुरंथकम में विजय का रोड शो, स्टालिन ने TVK सरकार पर हिंदी थोपने का लगाया आरोप

मदुरंथकम में विजय का रोड शो, फाइल फोटो - ANI
CM Vijay Roadshow:तमिलनाडु में मदुरंथकम विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के आखिरी चरण में मुख्यमंत्री और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख सी. जोसेफ विजय ने शुक्रवार को पार्टी उम्मीदवार मरगाथम कुमारवेल के समर्थन में रोड शो किया। उनका रोड शो मामंडूर से शुरू होकर करुंगुझी, मदुरंथकम, पेरुम्बक्कम और मेलमरुवथुर होते हुए अचिरपक्कम में समाप्त हुआ। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोग विजय को देखने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे जमा हुए। कई जगह लोगों की लंबी कतारें भी देखने को मिलीं। उपचुनाव के प्रचार का यह अंतिम चरण होने के कारण इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
इसी बीच, डीएमके प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने TVK सरकार पर राज्य में हिंदी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार को तमिल और अंग्रेजी की दो-भाषा नीति में बदलाव नहीं करने की चेतावनी दी। स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि तमिलनाडु अब तक केंद्र सरकार की ओर से हिंदी थोपे जाने का विरोध करता रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार खुद उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह TVK सरकार की ओर से पहले किसी मुद्दे को आजमाने और विरोध होने पर अपना रुख बदलने की एक और कोशिश है।
एमके स्टालिन ने TVK सरकार को ‘रील्स सरकार’ बताते हुए आरोप लगाया कि वह उत्तर भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ध्यान में रखकर काम कर रही है। उन्होंने सरकार से अपने रुख में बदलाव करने की अपील की। यह विवाद राज्य के एक हाईवे साइनबोर्ड पर हिंदी के इस्तेमाल के बाद सामने आया। रिपोर्टों के मुताबिक, इस मामले में तमिलनाडु सरकार ने दो अधिकारियों को निलंबित किया और साइनबोर्ड से हिंदी के शब्द हटा दिए गए।
स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु की दो-भाषा नीति राज्य की भाषा नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने सरकार को इसमें बदलाव नहीं करने की चेतावनी दी। दूसरी ओर, TVK सरकार ने पहले तमिल और अंग्रेजी की मौजूदा दो-भाषा नीति को जारी रखने की बात कही है।
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