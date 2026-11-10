जिस हथियार से की थी हत्या, उसी की तलाश में पहुंचा था आरोपी; पुलिस पर हमला किया तो मारी गोली

Attack on Sub Inspector: तमिलनाडु में हत्या के एक आरोपी ने हथियार बरामद कराने के दौरान पुलिस टीम पर हमला कर दिया। आरोपी ने सब इंस्पेक्टर के हाथ पर वार किया और पुलिस की पकड़ से भागने लगा। उसे रोकने के लिए पुलिस ने गोली चला दी। गोली आरोपी के दाहिने पैर में लगी। इसके बाद घायल आरोपी और चोटिल सब इंस्पेक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया।