प्रतिमा खंडित करने के आरोपी को पंचायत ने किया पुलिस के हवाले

ग्राम पंचायत धावड़ीखापा में प्रतिमा खंडित करने के मामले में पंचायत बैठी। शुक्रवार दोपहर आरोपी योगेश (24) पिता चंद्रभान तुमडाम ने नशे में वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा और बड़ा पेन की निशान पर पत्थर मारे। इससे प्रतिमाएं खंडित हो गई। घटना को गंभीरता से लेते हुए शनिवार सुबह पंचायत बुलाई गई। युवक से पहले माफी मांगने को कहा, लेकिन उसके पिता ने गारंटी लेने से मना किया तो पंचायत ने योगेश को पुलिस के हवाले करनेे का फैसला सुनाया।

Panchayat handed over the accused of breaking the statue to the police