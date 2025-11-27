Road Accident: भाई की शादी से पहले उठी बहन की अर्थी, मातम में बदली खुशियां, परिवार में मचा कोहराम

मृतक कंकु बाई। फाइल फोटो- पत्रिका
Road Accident in Chittorgarh कांकरवा। चित्तौड़गढ़-डबोक स्टेट हाईवे-9 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल भूपालसागर के समीप पेट्रोल पंप के पास सीमेंट के कट्टों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली का टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर पलट गई।
इस दौरान बाइक से गुजर रहे भूपालसागर निवासी 63 वर्षीय कंकु बाई और 65 वर्षीय पति बंशीलाल ट्रॉली के नीचे दब गए। हादसे की सूचना पर भूपालसागर थानाधिकारी लादुलाल सोलंकी मय जाब्ते मौके पर पहुंचे और 108 एंबुलेंस से घायलों को सीएचसी भूपालसागर पहुंचाया। उपचार के दौरान कंकु बाई ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल बंशीलाल को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया।
पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि मृतक कंकु बाई के छोटे भाई की शादी 30 नवंबर को है। दोनों पैतृक गांव फलासिया में कुलदेवता के जागरण में शामिल होने के बाद सुबह के कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। इस हृदयविदारक घटना से शादी की तैयारियों वाला घर गमगीन हो गया और खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। गमगीन माहौल में महिला का अंतिम संस्कार किया गया।
