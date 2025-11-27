Road Accident: भाई की शादी से पहले उठी बहन की अर्थी, मातम में बदली खुशियां, परिवार में मचा कोहराम

पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि मृतक कंकु बाई के छोटे भाई की शादी 30 नवंबर को है। दोनों पैतृक गांव फलासिया में कुलदेवता के जागरण में शामिल होने के बाद सुबह के कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। इस हृदयविदारक घटना से शादी की तैयारियों वाला घर गमगीन हो गया और खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। गमगीन माहौल में महिला का अंतिम संस्कार किया गया।