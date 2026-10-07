चूरू की वह ऐतिहासिक व्यायामशाला, जहां कभी गढ़े जाते थे ‘बंगाल टाइगर’; आज क्यों वीरान है?

कभी व्यायामशाला में दंड-बैठक, कुश्ती, वॉलीबॉल, मालिश और देसी कसरत का नियमित दौर चलता था। व्यायाम के बाद युवाओं को भीगे चने मिलते थे और नत्थू पहलवान कुश्ती के दांव-पेंच सिखाते थे। यह स्थान केवल कसरत का केंद्र नहीं, बल्कि अनुशासन और स्वस्थ जीवनशैली की पाठशाला था। समय के साथ व्यवस्था कमजोर हुई और व्यायामशाला धीरे-धीरे निष्क्रिय होती चली गई। उपकरण भी खुर्द-बुर्द हो गए और कभी युवाओं से गुलजार रहने वाला परिसर सूना पड़ गया।