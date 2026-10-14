चूरू न्यूज: जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते समय प्रधानाचार्य की अचानक मौत, घटना का सीसीटीवी आया सामने

चूरू. सरदारशहर में मंगलवार शाम जिम में एक्सरसाइज के दौरान सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल बीरबलराम मेघवाल की अचानक मौत हो गई। वे ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे, तभी अचानक नीचे गिर पड़े। जिम में मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार और परिचितों में शोक छा गया। बीरबलराम मेघवाल नीमरासर गांव के रहने वाले थे और परिवार के साथ सरदारशहर में रहते थे। वे आसपालसर गांव के सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थे।