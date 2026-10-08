8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

चूरू

Rajasthan: साधु की मौत के 50 घंटे बाद समाधि से पुलिस ने शव निकलवाया, 7 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज

राजस्थान के चूरू जिले में साधु की मौत और चुपचाप समाधि देने का मामला सामने आया है। मौत के करीब 50 घंटे बाद पुलिस ने सांगासर गांव में दी गई समाधि को खुलवाकर शव बाहर निकाला। परिजनों ने मारपीट कर हत्या करने और बिना सूचना दिए शव को समाधि देने का आरोप लगाया है।
2 min read
Google source verification

चूरू

image

Kamal Mishra

Oct 08, 2026

Churu Sadhu death

Churu Sadhu Death: कार्रवाई करती पुलिस (फोटो-पत्रिका)

चूरू। जिले के रतनगढ़ तहसील क्षेत्र के सांगासर गांव में दो संतों के बीच विवाद के बाद एक साधु की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मौत के करीब 50 घंटे बाद पुलिस ने समाधि से शव बाहर निकलवाया। उपखंड मजिस्ट्रेट के आदेश पर तहसीलदार अंकित मिमानी की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। इसके बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामले में परिजनों की रिपोर्ट पर छह नामजद सहित अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

मृतक साधु की पहचान हरियाणा के सिरसा जिले के धौलपालिया निवासी बन्नानाथ के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक बन्नानाथ ने वर्ष 2004 में संन्यास लिया था और पिछले कुछ समय से साधु के रूप में रह रहे थे। वह रावतसर स्थित बालकनाथ के आश्रम से जुड़े हुए थे। परिवार का आरोप है कि बालकनाथ के साथ विवाद के बाद बन्नानाथ की मौत हुई और घटना की जानकारी परिजनों को दिए बिना ही उनका शव सांगासर में समाधि दे दिया गया।

झगड़े के बाद मौत की सूचना

परिजनों की ओर से पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार बन्नानाथ कुछ दिन पहले सांगासर पहुंचे थे। बाद में परिवार को पता चला कि उन्हें बालकनाथ ने सांगासर में बजरंगनाथ के पास छोड़ा था। इसके बाद बन्नानाथ से संपर्क नहीं हो सका। परिवार ने जब जानकारी जुटाई तो उन्हें कथित तौर पर संतों के बीच झगड़ा होने और बन्नानाथ की मौत की जानकारी मिली।

परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप

परिजनों ने आरोप लगाया कि बन्नानाथ के साथ मारपीट की गई और उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद घटना के साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से बिना परिजनों को सूचना दिए शव को समाधि दे दी गई। इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस ने शव समाधि से निकलवाया

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम के आदेश पर पुलिस ने करीब 50 घंटे बाद समाधि खुलवाई। तहसीलदार अंकित मिमानी की मौजूदगी में शव बाहर निकाला गया। मेडिकल और एफएसएल टीम की मौजूदगी में शव को मोर्चरी पहुंचाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट होने की उम्मीद है।

पुलिस ने बालकनाथ, बजरंगनाथ, मुकेशनाथ, लूणनाथ, लक्ष्मीनारायण सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है।

शव निकलने की कार्रवाई के दौरान हंगामा

साधु की मौत की खबर सामने आने के बाद ग्रामीणों और अन्य लोगों में आक्रोश फैल गया। विरोध में लोगों ने सालासर मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की समझाइश के बाद रास्ता खुलवाया। समाधि से शव निकालने की कार्रवाई के दौरान भी बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। तनाव को देखते हुए सीआई संदीप कुमार सहित पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहा।

Rajasthan: RTU में छात्र की मौत के बाद बवाल, साथी छात्रों ने मेन गेट पर लगाया ताला, वार्डन को हटाने की मांग

ये भी पढ़ें
RTU Kota Protest

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2026 07:09 pm

Published on:

08 Oct 2026 07:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Rajasthan: साधु की मौत के 50 घंटे बाद समाधि से पुलिस ने शव निकलवाया, 7 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

चूरू की वह ऐतिहासिक व्यायामशाला, जहां कभी गढ़े जाते थे ‘बंगाल टाइगर’; आज क्यों वीरान है?

hanuman vyayamshala churu
चूरू

Rajasthan Crime: रोहित गोदारा गैंग के दो संदिग्ध शार्प शूटर गिरफ्तार, 2 विदेशी पिस्टल और 49 कारतूस बरामद

Churu Crime
चूरू

मजदूरी कर लौट रहे पिता-पुत्र की तेज रफ्तार कार की टक्कर से मौत, चूरू के तारानगर में सड़क हादसा

taranagar road accident
चूरू

चूरू: गणेशजी की मूर्ति खरीदने आया युवक, 500 रुपये थमाकर उड़ा ले गया 7.20 लाख के सोने के गहने; CCTV में कैद हुई वारदात

Churu Jewellery Shop Theft
चूरू

Churu Nikay Election Result: चूरू में खिला कमल: डबल इंजन के साथ जुड़ी शहर की सरकार, हाथ को मिला 2 में साथ

churu nagar parishad result
चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.