Rajasthan: साधु की मौत के 50 घंटे बाद समाधि से पुलिस ने शव निकलवाया, 7 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज

चूरू। जिले के रतनगढ़ तहसील क्षेत्र के सांगासर गांव में दो संतों के बीच विवाद के बाद एक साधु की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मौत के करीब 50 घंटे बाद पुलिस ने समाधि से शव बाहर निकलवाया। उपखंड मजिस्ट्रेट के आदेश पर तहसीलदार अंकित मिमानी की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। इसके बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामले में परिजनों की रिपोर्ट पर छह नामजद सहित अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।