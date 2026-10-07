अजीत अगरकर के चीफ सेलेक्टर पद से विदाई पर गौतम गंभीर हुए भावुक, बोले- ‘इतिहास आपके साथ ज्यादा नरमी बरतेगा’

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पुरुषों की सीनियर चयन समिति में एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित उम्मीदवार की जिम्मेदारी टेस्ट, वनडे, टी20 समेत सभी फॉर्मेट में भारतीय सीनियर पुरुष टीम के लिए खिलाड़ियों के चयन की होगी। माना जा रहा है कि यह नियुक्ति वेस्ट जोन से आने वाले मौजूदा मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की जगह के लिए की जा रही है। हालांकि, बीसीसीआई ने आवेदन जारी करते समय इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।