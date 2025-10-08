Patrika LogoSwitch to English

AUS-W vs PAK-W: ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी ने पलटा मैच का पासा, शतक ठोक पाकिस्तान के उड़ाए होश

AUS-W vs PAK-W: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का 9वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 08, 2025

Beth Mooney

बेथ मूनी, ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर (Photo Credit- ICC@X)

AUS-W vs PAK-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का 9वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीमों के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुकाबले में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीता और पहले बॉलिंग का निर्णय लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए 222 रन का लक्ष्य दिया।

ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान एलिसा हीली और फोबे लिचफील्ड बतौर ओपनर बैटिंग के लिए उतरीं। दोनों खिलाड़ी अपनी टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दिला सकीं। रही सही कसर नियमित अंतराल पर गिरते विकेट ने पूरी कर दी। ऑस्ट्रेलियाई टीम की खराब बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 21.2 ओवर में उसकी 7 खिलाड़ी आउट हो गईं।

ऑस्ट्रेलिया के लिए गनीमत यह रही कि बेथ मूनी ने एक छोर संभालते हुए ना सिर्फ टीम को मजबूती प्रदान की, बल्कि किम गार्थ के साथ मिलकर टीम के स्कोर को 100 के पार भी पहुंचाया। किग गार्थ 33.5वें ओवर में 115 के टीम स्कोर पर स्टंप आउट हुईं। गार्थ ने 47 गेंदों का सामना किया और 11 रन बनाकर आउट हुईं।

गार्थ के आउट होने के बाद अलाना किंग ने बेथ मूनी का साथ बखूबी निभाया। दोनों के बीच 9वें विकेट के लिए 96 गेंद में 106 रन की साझेदारी हुई। एक तरफ जहां बेथ मूनी ने शानदार शतक ठोका, वहीं दूसरी तरफ अलाना किंग ने अर्द्धशतकीय पारी खेली। दोनों ने टीम के स्कोर को निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 221 रन तक पहुंचाया। बेथ मूनी 109 रन बनाकर आउट हुईं। उन्होंने शतकीय पारी के दौरान 114 गेंदों का सामना किया और 11 चौके लगाए। वहीं अलाना किंग 49 गेंद में 3 चौके और 3 छक्के संग 51 रन बनाकर नॉटआउट रहीं।

पाकिस्तान की तरफ से नशरा संधू सबसे सफल बॉलर रहीं। उन्होंने 10 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट चटकाए। रमीन शमीम और फातिमा सना ने 2-2 जबकि डायना बेग, और सादिया इकबाल ने 1-1 विकेट चटकाए।

Updated on:

08 Oct 2025 07:26 pm

Published on:

08 Oct 2025 06:52 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / AUS-W vs PAK-W: ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी ने पलटा मैच का पासा, शतक ठोक पाकिस्तान के उड़ाए होश

