AUS-W vs PAK-W: ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी ने पलटा मैच का पासा, शतक ठोक पाकिस्तान के उड़ाए होश

गार्थ के आउट होने के बाद अलाना किंग ने बेथ मूनी का साथ बखूबी निभाया। दोनों के बीच 9वें विकेट के लिए 96 गेंद में 106 रन की साझेदारी हुई। एक तरफ जहां बेथ मूनी ने शानदार शतक ठोका, वहीं दूसरी तरफ अलाना किंग ने अर्द्धशतकीय पारी खेली। दोनों ने टीम के स्कोर को निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 221 रन तक पहुंचाया। बेथ मूनी 109 रन बनाकर आउट हुईं। उन्होंने शतकीय पारी के दौरान 114 गेंदों का सामना किया और 11 चौके लगाए। वहीं अलाना किंग 49 गेंद में 3 चौके और 3 छक्के संग 51 रन बनाकर नॉटआउट रहीं।