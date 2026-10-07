BCCI farewell to Ajit Agarkar: भारतीय टीम के चीफ सिलेक्‍टर अजीत अगरकर को हेड कोच गौतम गंभीर के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी खास विदाई दी है। बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल एक्‍स अकाउंट से पोस्‍ट करते हुए अगरकर के फोटो के साथ एक स्‍पेशल मैसेज लिखते हुए कहा कि यह कार्यकाल भारतीय क्रिकेट के लिए कुछ खास पलों से भरा रहा। तीन आईसीसी ट्रॉफी, दो एशिया कप टाइटल और लगातार दो एशियन गेम्स गोल्ड मेडल। इसके साथ ही 2023 वनडे वर्ल्ड कप में फाइनल तक का सफर।

मिस्टर अजीत अगरकर आपके कमिटमेंट और पक्के इरादे के लिए धन्यवाद।