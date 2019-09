BCCI ने आकाशवाणी के साथ किया कॉन्ट्रैक्ट साइन, रेडियो पर फिर लाइव कॉमेंट्री का होगा प्रसारण

नई दिल्ली। शायद ही कोई क्रिकेट फैन उस टाइम को भूल सकेगा, जब क्रिकेट मैचों की लाइव कॉमेंट्री को रेडियो पर कान से कान लगाकर सुना जाता था। समय के साथ-साथ संचार के माध्यमों में तेजी आई और आज रेडियो पर मैच का लाइव प्रसारण नहीं किया जाता, लेकिन अब बीसीसीआई ने ये फैसला किया है कि भारत में होने वाले सभी मैचों का लाइव प्रसारण आकाशवाणी पर भी किया जाएगा। इसके लिए बीसीसीआई और आकाशवाणी के बीच 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है।

भारत में होने वाले घरेलू टूर्नामेंट भी हैं कॉन्ट्रैक्ट में शामिल

मंगलवार को बीसीसीआई की तरफ से इस बात की जानकारी खुद दी गई। बीसीसीआई ने ट्वीट कर बताया कि अब से भारत में होने वाले सभी मैचों की लाइव कॉमेंट्री आकाशवाणी के ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) पर भी होगी। इसमें भारत में होने वाले घरेलू टूर्नामेंट भी शामिल हैं।

NEWS: BCCI partners with @AkashvaniAIR to provide live radio commentary.



More details here - https://t.co/fuTjoQQCfP pic.twitter.com/LwBMkTWfEU