साउथ अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी करते क्रिस गेल। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
Chris Gayle Fifty in 47 Year age:वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स मैच 4 अक्टूबर को वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच शारजाह में खेला जा रहा है। इस मैच में प्रोटियाज टीम ने कैरेबियाई टीम के सामने 243 रनों का लक्ष्य रखा है। वेस्टइंडीज की ओर से इस मैच में यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने 47 की उम्र में गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए महज 31 गेंदों पर चार चौके और पांच छक्कों की मदद से 60 रन की पारी खेली है। इससे पहले उन्होंने महज 29 गेंदों पर अपना शतक छक्के से पूरा किया। बता दें कि ये इस मैच में आया तीसरा अर्धशतक है। इससे पहले साउथ अफ्रीका की ओर से रिचर्ड लेवी ने महज 39 गेंदों पर पांच चौके और 8 छक्कों की मदद से 87 रन की धमाकेदार पारी खेली। वहीं, एबी डिविलयर्स ने 39 गेंदों पर 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से 70 रन की दमदार पारी खेली।
बता दें कि क्रिस गेल 47 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन अब भी उनके बल्ले से रन बरस रहे हैं। टी20 में उनके रिकॉर्ड पहले से ही बेमिसाल है। वह 463 वनडे की 455 पारियों में 36.22 के औसत और 144.75 के औसत से 14562 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 22 शतक के साथ 88 अर्धशतक आए। उनका टी20 में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 175* है। वह टी20 क्रिकेट में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|सर्वोच्च
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|4s
|6s
|1
|जोस बटलर
|529
|498
|15,062
|131
|35.60
|147.60
|9
|108
|1370
|661
|2
|कीरोन पोलार्ड
|754
|671
|14,999
|104
|31.71
|150.92
|2
|71
|939
|1013
|3
|एलेक्स हेल्स
|537
|531
|14,581
|119*
|29.69
|144.28
|7
|93
|1567
|604
|4
|क्रिस गेल
|463
|455
|14,562
|175*
|36.22
|144.75
|22
|88
|1132
|1056
|5
|डेविड वॉर्नर
|439
|438
|14,284
|135*
|37.29
|140.77
|10
|118
|1464
|505
|6
|विराट कोहली
|430
|413
|14,218
|122*
|42.44
|135.88
|10
|110
|1283
|460
|7
|जेम्स विंस
|502
|490
|14,187
|129*
|32.17
|136.86
|9
|91
|1595
|368
|8
|शोएब मलिक
|557
|515
|13,571
|95*
|35.99
|127.24
|0
|83
|1059
|422
|9
|क्विंटन डी कॉक
|463
|449
|13,046
|140*
|31.43
|139.49
|10
|85
|1283
|563
|10
|फाफ डु प्लेसिस
|450
|426
|12,782
|120*
|33.37
|137.82
|9
|89
|1155
|486
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