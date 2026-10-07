‘कौन है ये लोग, कहां से आते हैं’ पूर्व क्रिकेटर मोहित शर्मा ने रोहित-विराट की आलोचना करने वालों पर कसा तंज

Mohit Sharma on Rohit Sharma and Virat Kohli: पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहित शर्मा ने इंडिया चैंपियंस के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स खेल रहे हैं। इसी बीच उन्‍होंने 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले वनडे सेटअप के लिए खास तौर पर चुने गए रोहित शर्मा और विराट कोहली की आलोचना करने वालों पर मजेदार तंज कसा है। जब उनसे पूछा गया कि हर सीरीज के साथ वनडे सेटअप में रोहित और विराट की जगह को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। लोग उनकी ढलती उम्र का हवाला देकर उनकी आलोचना कर रहे हैं। इस पर मोहित ने फिल्म जॉली एलएलबी में एक्टर अरशद वारसी के एक डायलॉग का जिक्र करते हुए जवाब दिया कि मुझे एक मीम याद है, 'कौन हैं ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग' इस मुद्दे पर बात करने का कोई मतलब नहीं है।