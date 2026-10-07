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‘कौन है ये लोग, कहां से आते हैं’ पूर्व क्रिकेटर मोहित शर्मा ने रोहित-विराट की आलोचना करने वालों पर कसा तंज

Rohit Sharma and Virat Kohli: इंडिया चैंपियंस के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स खेल रहे पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहित शर्मा ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की आलोचना करने वालों पर फिल्‍मी अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि कौन हैं ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग।
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भारत

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lokesh verma

Oct 07, 2026

Rohit Sharma Virat Kohli

रोहित शर्मा और विराट कोहली (फोटो- IANS)

Mohit Sharma on Rohit Sharma and Virat Kohli: पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहित शर्मा ने इंडिया चैंपियंस के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स खेल रहे हैं। इसी बीच उन्‍होंने 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले वनडे सेटअप के लिए खास तौर पर चुने गए रोहित शर्मा और विराट कोहली की आलोचना करने वालों पर मजेदार तंज कसा है। जब उनसे पूछा गया कि हर सीरीज के साथ वनडे सेटअप में रोहित और विराट की जगह को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। लोग उनकी ढलती उम्र का हवाला देकर उनकी आलोचना कर रहे हैं। इस पर मोहित ने फिल्म जॉली एलएलबी में एक्टर अरशद वारसी के एक डायलॉग का जिक्र करते हुए जवाब दिया कि मुझे एक मीम याद है, 'कौन हैं ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग' इस मुद्दे पर बात करने का कोई मतलब नहीं है।

जबरदस्‍त फॉर्म में विराट कोहली

बता दें कि विराट कोहली ने इस साल 9 वनडे मैचों की 9 पारियों में 69.00 के औसत और 117.94 के स्ट्राइक रेट से 552 रन बनाए हैं, जिसमें दो सेंचुरी और तीन फिफ्टी शामिल हैं और उनका बेस्ट स्कोर 139* है। इस महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में हुए वनडे मैचों की तीन पारियों में उन्‍होंने 168 रन बनाए, जिसमें पहले वनडे में 290 के आसपास रन का पीछा करते हुए 88 गेंदों में 139* रन की जबरदस्त पारी भी शामिल है।

विराट वनडे में अब तक के दूसरे सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 58.78 के औसत से 15,109 रन बनाए हैं, जिसमें 55 शतक और 79 अर्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 183 रन है।

रोहित शर्मा भी लगातार दिखा रहे दम

वहीं, रोहित शर्मा अपनी जगह और फिटनेस को लेकर हो रही तमाम चर्चाओं के बावजूद लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वह वनडे में भारत के तीसरे सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, उन्होंने 291 वनडे मैचों की 283 पारियों में 49.26 के औसत से 12,120 रन बनाए हैं, जिसमें 35 शतक और 63 अर्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 264 रन है। उन्होंने इस साल वनडे में शानदार फॉर्म को बनाए रखा है।

इस साल उन्‍होंने 12 पारियों में 50.33 के औसत और 104.67 के स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और दो अर्धशतक और 138 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है। वह वेस्‍टइंडीज के खिलाफ वनडे के दौरान वह भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, जिन्होंने तीन पारियों में 75.00 के औसत और 115 से ज्‍यादा के स्ट्राइक रेट से 225 रन बनाए, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक और 101 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है।

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Updated on:

07 Oct 2026 09:12 pm

Published on:

07 Oct 2026 08:59 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘कौन है ये लोग, कहां से आते हैं’ पूर्व क्रिकेटर मोहित शर्मा ने रोहित-विराट की आलोचना करने वालों पर कसा तंज

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