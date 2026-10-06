हरमनप्रीत कौर ने अचानक छोड़ी टीम इंडिया की कप्तानी, कहा- इस टीम को मैंने अपना सबकुछ दिया…

Harmanpreet Kaur step down as captain: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर ने सभी फॉर्मेट की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। BCCI की रिव्यू मीटिंग के बाद हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए ये जानकारी थी। हरमनप्रीत ने लिखा कि वो भारतीय महिला टीम की तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ रही हैं। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2025 वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप का खिताब जीता था लेकिन टीम का टी20 वर्ल्डकप में प्रदर्शन कई संस्करण से अच्छा नहीं रहा है। 2026 के टूर्नामेंट में भी टीम पहले राउंड से बाहर हो गई थी, जिसके बाद से उनकी कप्तानी पर सवाल उठने लगे।