Ind vs WI 2nd T20I: वेस्टइंडीज ने टॉस जीता, भारत की पहले बैटिंग

वहीं भारतीय टीम ने 14.4 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार बैटिंग करेत हुए टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट की अपनी पहली सेंचुरी जड़ी थी। वह 43 गेंदों में 102 रन बनाकर नॉटआउट रहे थे। ईशान किशन ने 37 रन बनाए थे, जबकि संजू सैमसन ने अपने तमाम चाहने वालों को निराश किया था।