Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND-W vs AUS-W: स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल की फिफ्टी, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया पहाड़ सरीखा लक्ष्य

IND-W vs AUS-W: भारत की तरफ से प्रतिका रावल ने 96 गेंद पर 10 चौकों और 1 छक्के की मदद से 75 रन की पारी खेली। वहीं, स्मृति मंधाना ने 66 गेंद पर 3 छक्के और 9 चौके लगाते हुए 80 रन की पारी खेली।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 12, 2025

smriti mandhana and pratika rawal

भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल (Photo Credit- IANS)

IND-W vs AUS-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: आईसीसी महिला विश्व कप के 13वें मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 330 रन बनाए हैं। भारत की तरफ से प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने अर्द्धशतकीय पारी खेली।

एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को सलामी बल्लेबाजों स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और प्रतिका रावल (Pratika Rawal) ने बेहतरीन शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 24.3 ओवर में 155 रन की साझेदारी की। प्रतिका रावल ने 96 गेंद पर 10 चौकों और 1 छक्के की मदद से 75 रन की पारी खेली। वहीं, मंधाना ने 66 गेंद पर 3 छक्के और 9 चौके लगाते हुए 80 रन की पारी खेली। इन दोनों का विकेट एक के बाद एक कर गिरा।

निचले क्रम ने किया निराश

स्मृति मंधाना ने इस पारी के दौरान इतिहास रचा। वह एक कैलेंडर ईयर में वनडे में 1,000 रन बनाने वाली महिला क्रिकेट की पहली बल्लेबाज बन गई हैं। सलामी बल्लेबाजों के बाद हरलीन देओल ने 38, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 22, जेमिमा रोड्रिग्स ने 33, और ऋचा घोष ने 32 रन की पारी खेली। अमनजोत कौर ने 16 रन की पारी खेली। इन बल्लेबाजों में से किसी ने अंत तक बल्लेबाजी की होती तो भारत का स्कोर 350 के ऊपर जा सकता था। निचला क्रम भी पूरी तरह फ्लॉप रहा। भारतीय टीम 48.5 ओवर में 330 रन पर सिमट गई।

सोफी मोलिनेक्स ने लुटाए रन

ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में सोफी मोलिनेक्स को शामिल किया था। इस गेंदबाज ने निराश नहीं किया। सोफी ने 3 विकेट लिए, हालांकि वह थोड़ी महंगी रहीं और 10 ओवर में 75 रन लुटाए। एनाबेल सदरलैंड ने 9.5 ओवर में 40 रन देकर 5 विकेट लिए। मेगान स्कट और एश्ले गार्डनर को 1-1 विकेट मिला।

ये भी पढ़ें

IND vs WI: दिल्ली टेस्ट के बीच ICC ने इस खिलाड़ी को सुनाई सजा, लगाया तगड़ा जुर्माना
क्रिकेट
Jayden Seales

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Women's World Cup 2025

Updated on:

12 Oct 2025 07:20 pm

Published on:

12 Oct 2025 07:17 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND-W vs AUS-W: स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल की फिफ्टी, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया पहाड़ सरीखा लक्ष्य

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

IND vs WI, 2nd Test: कैंपबेल और होप ने दिखाया जुझारूपन, पारी की हार टालने के लिए वेस्टइंडीज को 97 रन की दरकार

IND vs WI
क्रिकेट

IND vs WI: दिल्ली टेस्ट के बीच ICC ने इस खिलाड़ी को सुनाई सजा, लगाया तगड़ा जुर्माना

Jayden Seales
क्रिकेट

स्मृति मंधाना ने स्टेफ़नी टेलर का तोड़ा रिकॉर्ड, महिला क्रिकेट में ऐसा करने वाली बनी पहली बल्लेबाज

Smriti Mandhana
क्रिकेट

भारत की स्मृति मंधाना ने वनडे में रचा इतिहास, ऐसा करने वाली बनीं पहली महिला क्रिकेटर

Smriti Mandhana
क्रिकेट

IND vs WI: साई सुदर्शन तीसरे दिन फील्डिंग करने नहीं उतरे, BCCI ने उनकी चोट पर यह दिया अपडेट

Sai Sudharsan and John Campbell
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.