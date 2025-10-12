IND-W vs AUS-W: स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल की फिफ्टी, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया पहाड़ सरीखा लक्ष्य

भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल (Photo Credit- IANS)
IND-W vs AUS-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: आईसीसी महिला विश्व कप के 13वें मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 330 रन बनाए हैं। भारत की तरफ से प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने अर्द्धशतकीय पारी खेली।
एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को सलामी बल्लेबाजों स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और प्रतिका रावल (Pratika Rawal) ने बेहतरीन शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 24.3 ओवर में 155 रन की साझेदारी की। प्रतिका रावल ने 96 गेंद पर 10 चौकों और 1 छक्के की मदद से 75 रन की पारी खेली। वहीं, मंधाना ने 66 गेंद पर 3 छक्के और 9 चौके लगाते हुए 80 रन की पारी खेली। इन दोनों का विकेट एक के बाद एक कर गिरा।
स्मृति मंधाना ने इस पारी के दौरान इतिहास रचा। वह एक कैलेंडर ईयर में वनडे में 1,000 रन बनाने वाली महिला क्रिकेट की पहली बल्लेबाज बन गई हैं। सलामी बल्लेबाजों के बाद हरलीन देओल ने 38, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 22, जेमिमा रोड्रिग्स ने 33, और ऋचा घोष ने 32 रन की पारी खेली। अमनजोत कौर ने 16 रन की पारी खेली। इन बल्लेबाजों में से किसी ने अंत तक बल्लेबाजी की होती तो भारत का स्कोर 350 के ऊपर जा सकता था। निचला क्रम भी पूरी तरह फ्लॉप रहा। भारतीय टीम 48.5 ओवर में 330 रन पर सिमट गई।
ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में सोफी मोलिनेक्स को शामिल किया था। इस गेंदबाज ने निराश नहीं किया। सोफी ने 3 विकेट लिए, हालांकि वह थोड़ी महंगी रहीं और 10 ओवर में 75 रन लुटाए। एनाबेल सदरलैंड ने 9.5 ओवर में 40 रन देकर 5 विकेट लिए। मेगान स्कट और एश्ले गार्डनर को 1-1 विकेट मिला।
Women's World Cup 2025