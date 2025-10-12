IND-W vs AUS-W: स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल की फिफ्टी, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया पहाड़ सरीखा लक्ष्य

एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को सलामी बल्लेबाजों स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और प्रतिका रावल (Pratika Rawal) ने बेहतरीन शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 24.3 ओवर में 155 रन की साझेदारी की। प्रतिका रावल ने 96 गेंद पर 10 चौकों और 1 छक्के की मदद से 75 रन की पारी खेली। वहीं, मंधाना ने 66 गेंद पर 3 छक्के और 9 चौके लगाते हुए 80 रन की पारी खेली। इन दोनों का विकेट एक के बाद एक कर गिरा।