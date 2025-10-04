IND-W vs PAK-W: भारत को कभी नहीं हरा पाई पाकिस्तानी टीम, महाभिड़ंत में जारी रह सकती है ‘नो शेक हैंड’ नीति

IND-W vs PAK-W, ICC Women's ODI World Cup: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। भारत टूर्नामेंट के अपने दूसरे मैच में रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तानी टीम से भिड़ेगी। भारत ने अपने पहले मैच में जहां DLS मेथड के आधार पर श्रीलंका पर 59 रन से जीत दर्ज की थी, वहीं पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से 7 विकेट से हार गई थी। अब दोनों टीमें रविवार को होने वाले रोमांचक मुकाबले में भिड़ेंगी। महिला वनडे क्रिकेट में आखिरी बार दोनों टीमों के बीच 2005 में भिड़ंत हुई थी।