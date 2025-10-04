Patrika LogoSwitch to English

IND-W vs PAK-W: भारत को कभी नहीं हरा पाई पाकिस्तानी टीम, महाभिड़ंत में जारी रह सकती है ‘नो शेक हैंड’ नीति

IND-W vs PAK-W: महिला वनडे क्रिकेट में अब तक भारत और पाकिस्तान की 11 बार भिड़ंत हुई है। सभी मैच भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीती है।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 04, 2025

Fatima Sana and harmanpreet kaur

फातिमा सना (पाकिस्तान) और हरमनप्रीत कौर (भारत) (Photo Credit- IANS)

IND-W vs PAK-W, ICC Women's ODI World Cup: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। भारत टूर्नामेंट के अपने दूसरे मैच में रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तानी टीम से भिड़ेगी। भारत ने अपने पहले मैच में जहां DLS मेथड के आधार पर श्रीलंका पर 59 रन से जीत दर्ज की थी, वहीं पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से 7 विकेट से हार गई थी। अब दोनों टीमें रविवार को होने वाले रोमांचक मुकाबले में भिड़ेंगी। महिला वनडे क्रिकेट में आखिरी बार दोनों टीमों के बीच 2005 में भिड़ंत हुई थी।

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में दोनों टीमों के बीच भिड़ंत 05 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे होगी। इस मैच को भारत में टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार के ऐप और वेबसाइट पर देखा जा सकेगा।

श्रीलंका के खिलाफ पिछले मैच में कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना ने खराब प्रदर्शन किया था। ऐसे में पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ होने वाले महामुकाबले में उन पर अच्छा प्रदर्शन का दबाव होगा। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने कमाल का प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

दूसरी तरफ पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में बांग्लादेश से 7 विकेट से हार गई थी। पाकिस्तानी टीम 38.3 ओवर में 129 रन सिमटने के बाद बांग्लादेश से बचाव करने में विफल रही थी। बांग्लादेश 113 गेंद शेष रहते पाकिस्तानी की टीम को हराने में सफल रही थी।

IND-W vs PAK-W ODI: हेड टू हेड

महिला वनडे क्रिकेट में अब तक भारत और पाकिस्तान की 11 बार भिड़ंत हुई है। सभी मैच भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि भारतीय महिलाएं अगले मुकाबले में इस रिकॉर्ड को बरकरार रखने में सफल रहेंगी।

दिख सकती भारत की नो शेक हैंड नीति

पुरुष एशिया कप 2025 के बाद महिला वनडे वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की नो शेक हैंड' नीति जारी रह सकती है। एशिया कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम ने टॉस के दौरान और मैच की समाप्ति के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था, जिससे दोनों टीमों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था।

दोनों टीमें इस प्रकार हैं

भारत- हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरूंधति रेड्डी, क्रांति गौड़

पाकिस्तान- फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीकी, आलिया रियाज, डायना बेग, ऐमन फातिमा, नशरा सुंधू, नतालिया परवेज, ओमाइमा सोहेल, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शावाल जुल्फिकार , सिदरा अमीन, सिदरा नवाज, सईदा आरूब शाह।

